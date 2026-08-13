Попадание прямо в кабину за минуту до полной остановки, – "Флэш" об ударе по поезду в Одесской области

Два машиниста пассажирского поезда пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти людей от атаки российского беспилотника 13 августа в Одесской области. Железнодорожники знали о приближении реактивного "Шахеда", но не покинули кабину.

Все пассажиры остались невредимыми и добрались до своих пунктов назначения. Об этом рассказал Сергей "Флэш".

Подробности атаки на поезд

Целью российского беспилотника стал локомотив пассажирского поезда. Экипаж заранее знал об угрозе и оперативно объявил эвакуацию пассажиров.

Вместо того, чтобы спасаться самостоятельно, хотя такая возможность была в любой момент, машинисты приняли решение вести поезд до ближайшей станции для максимально безопасной высадки людей.

Реактивный "Шахед" попал прямо в кабину локомотива всего за минуту до того, как поезд должен был полностью остановиться.

В результате этого удара оба машиниста погибли на месте.

Всех пассажиров успешно спасли. После эвакуации людей безопасно доставили к их конечным пунктам назначения.

Напомним, что всего в поезде находились 340 пассажиров и поездная бригада. Для них организовали дальнейшую доставку в Одессу на автобусах.

Президент Зеленский резко осудил этот террористический акт, подчеркнув необходимость усиления ПВО и международного давления на агрессора.