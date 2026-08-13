Всі пасажири залишилися неушкодженими та дісталися своїх пунктів призначення. Про це розповів Сергій "Флеш".

Деталі атаки на поїзд

Ціллю російського безпілотника став локомотив пасажирського поїзда. Екіпаж завчасно знав загрозу та оперативно оголосив евакуацію пасажирів.

Замість того, щоб рятуватися самостійно, хоча така можливість була в будь-який момент, машиністи прийняли рішення вести потяг до найближчої станції для максимально безпечної висадки людей.

Реактивний "Шахед" поцілив прямо у кабіну локомотива всього за хвилину до того, як поїзд мав повністю зупинитися.

Унаслідок цього удару обидва машиністи загинули на місці.

Усіх пасажирів успішно врятували. Після евакуації людей безпечно доправили до їхніх кінцевих місць призначення.

Нагадаємо, що загалом у поїзді було 340 пасажирів та поїзна бригада. Їм організували подальше довезення до Одеси автобусами.

Президент Зеленський жорстко засудив цей терористичний акт, наголосивши на необхідності посилення ППО та міжнародного тиску на агресора.