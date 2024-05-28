В Румынии задержали мужчин, которые напали на пограничника на Закарпатье: детали от ГПСУ
На Закарпатье в пятницу, 24 мая, двое мужчин, которые планировали незаконно сбежать из страны и двигались в направлении Румынии, напали на украинского пограничника. Впоследствии румынской пограничной службе удалось их задержать. В ГПСУ прокомментировали этот инцидент.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заметил, что попытки нарушения украинской государственной границы не прекращаются, а нарушители бывают достаточно дерзкие и прибегают к нападению на пограничные наряды, передает 24 Канал.
Смотрите также 12 тысяч долларов, чтобы переплыть Днестр: пограничники разоблачили схему побега в Молдову
Румынские пограничники задержали беглецов
Инцидент произошел на участке Мукачевского пограничного отряда. Двое нарушителей выстрелили в военнослужащего и скрылись в сторону Румынии.
Госпогранслужба сразу проинформировала о нападении как правоохранительные органы Украины, так и коллег в Румынии. Вскоре они сообщили, что в этом направлении задержали двух нарушителей.
"Все те обстоятельства свидетельствуют, что это были именно те лица, которые напали на нашего военнослужащего", – говорит Демченко.
Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц, а также других обстоятельств, которые были на момент нападения. По словам представителя ГПСУ, речь идет о том, что один из мужчин завладел устройством для отстрела резиновых пуль. При обыске румынские пограничники обнаружили это устройство у нападавшего.
Что еще известно о нападении на пограничника на Закарпатье
- Вечером 24 мая на участке отдела погранслужбы "Деловое" сработала сигнальная мина. Пограничный наряд отреагировал на сигнал и обнаружил вблизи границы двух мужчин.
- Пограничник совершил предупредительные выстрелы, а после этого нарушители напали на него, отобрали оружие и убежали в Румынию. Во время бегства они совершили в сторону военнослужащих 5 выстрелов.
- Также журналистам удалось узнать, что подозреваемыми в нападении являются 36-летний Андрей Боярко и 31-летний Роман Нежижим из Запорожья. Сейчас правоохранители готовят материалы для экстрадиции запорожцев из Румынии.