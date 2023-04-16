Молниеносная реакция: охранник премьера Японии отбил портфелем брошенную в Кисиду взрывчатку

Охранник премьер-министра Японии отбил портфелем на лету брошенное в сторону Фумио Кисиды взрывное устройство. Во время выступления чиновника раздался взрыв.

В сети обнародовали видео, как охранник заметил устройство, летевшее в сторону Кисиды, осторожно отражающее его – портфелем.

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Охранник спас премьера

После этого охранник мгновенно бросился к премьеру и отвел его в сторону, прикрывая собой. Впоследствии устройство взорвалось, возникло сильно задымление.

Молодого человека, бросившего устройство, задержали гражданские и передали полиции.

Охранник отверг взрывчатку: видео

Нападение на премьера Японии: что известно

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 15 апреля прибыл в Вакаяму. Он должен был выступить с речью, но перед началом раздался взрыв.

Подозреваемый был задержан. К счастью, никто не пострадал. После инцидента Кисида сначала отменило публичное выступление. Некоторое время он находился в здании главного управления полиции префектуры Киодо. Позже заявил, что готов продолжить свои выступления.