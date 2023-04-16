У мережі оприлюднили відео, як охоронець помітив пристрій, що летів у бік Кісіди, він обережно відбиває його – портфелем.

Важливо Перед виступом прем'єр-міністра Японії пролунав вибух: люди в паніці втікали з місця події

Охоронець врятував прем'єра

Після цього охоронець миттєво кинувся до прем'єра й відвів його убік, прикриваючи собою. Згодом пристрій вибухнув, виникло сильно задимлення.

Молоду людину, яка кинула пристрій, затримали цивільні та передали поліції.

Охоронець відкинув вибухівку: відео

Напад на прем'єра Японії: що відомо

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 15 квітня прибув до міста Вакаяма. Він мав виступити з промовою, але перед початком пролунав вибух.

Підозрюваного затримали. На щастя, ніхто не постраждав. Після інциденту Кісіда спочатку скасував публічний виступ. Певний час він перебував у споруді головного управління поліції префектури Кіодо. Згодом заявив, що готовий продовжити свої виступи.

Зверніть увагу! Схожий інцидент в Японії вже був. Влітку 2022 року в результаті замаху загинув експрем'єр Японії Сіндзо Абе. Під час передвиборчої промови на заході Японії у нього вистрелили із дробовика. Він помер в лікарні.