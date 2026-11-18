Российская армия 18 ноября нанесла удар по рынку в городе Златополь Харьковской области. В результате вражеского обстрела пострадали 12 человек.

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, прямо на месте вражеского удара вспыхнули торговые павильоны.

Сколько пострадавших?

По словам Синегубова, в результате атаки пострадали 12 человек. Ранения получили 11 человек, в том числе 11-летний мальчик. Всех госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести.

Еще один человек подвергся острой реакции на стресс и получил помощь медиков на месте.

Напомним, ранее сообщалось об ударе российских военных по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. В результате обстрела погибли четыре человека, повреждения получили соседние жилые дома и автомобили.

Ранее в ОВА рассказали, что за минувшие сутки российские войска обстреляли 16 населённых пунктов Харьковской области. Погиб один человек, еще восемь человек пострадали. Среди пострадавших – жители Чугуева, Изюма, Лукашевки, Слобожанского, Лозового и Плоского.

В Чугуеве три женщины в возрасте 50, 71 и 74 года подверглись острой реакции на стресс.

В селе Плоске погибла 81-летняя женщина, еще одна 60-летняя жительница получила ранения.

Также медики помогли 55-летнему мужчине, пострадавшему от обстрела Старовировки 15 ноября, и 9-летней девочке, которая подверглась острой реакции на стресс в Золочеве 16 ноября.