Три удара дронами за день: россияне вновь атаковали спасателей в Комышувасе

8 ноября 2026 года российские войска целенаправленно нанесли удары с помощью беспилотников по сотрудникам экстренных служб в поселке Комышуваха в Запорожской области. В результате трех атак ранения получили двое спасателей, повреждена специальная техника.

Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты нанесли три прицельных удара с помощью БПЛА непосредственно во время проведения работ по ликвидации последствий предыдущего авиаудара.

Что известно об атаке

Во время второй атаки российский дрон поразил пожарно-спасательный автомобиль, поэтому водитель ведомства получил травмы.

Примерно через час, когда подразделение организовало эвакуацию поврежденного транспорта, российские войска провели атаку снова. Ранения получил еще один водитель-спасатель, а техника была повреждена повторно.

В настоящее время обоим пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в больнице.

Аварийно-спасательные работы в прифронтовом населенном пункте проводятся под постоянной угрозой новых атак с воздуха. Враг сознательно нацеливается на экстренные службы, которые пытаются расчищать завалы.

Напомним, что смертоносный авиаудар по поселку произошел 2 ноября, когда российские оккупанты сбросили управляемые бомбы на укрытия гражданских лиц. Этот удар по Комышувасе взял жизни более полусотни человек, до сих пор много пропавших без вести.