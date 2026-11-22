Вечером 22 ноября поступила информация о том, что в порту ливийского города Бенгази горит еще одно судно. По предварительным данным, на него совершили атаку морские дроны.

В сети появились кадры корабля, из которого валит дым, а также видео, на которых можно заметить беспилотные катера.

Какое судно атаковали у берегов Ливии?

По данным мониторинговых каналов, под удар попал ролкер ASCALON, вышедший из порта Балтийск Калининградской области.

Владельцем судна является подсанкционная компания ООО "М Лизинг". Судно находится под санкциями США и отнесено ГУР к категории перевозчиков грузов военного назначения.

Ранее судно использовалось в пределах так называемого "Сирийского экспресса", неоднократно фиксировалось на территории военно-морской базы Новороссийска, а в 2018 году доставляло из России в КНР ракету для ЗРК С-400.

15 – 16 октября 2026 года ASCALON вместе с двумя другими российскими грузовыми судами загружал военную технику в военно-морской базе Балтийска. На спутниковых снимках были идентифицированы БМП, БТР, бронеавтомобили MRAP и логистическая техника. 31 октября судно покинуло Балтийск в составе группы российских грузовых кораблей, а уже в ноябре двигалось в направлении Средиземного моря.

Очередное российское судно у берегов Ливии подверглось атаке / Фото из сети

Морские дроны, совершившие атаку на российское судно / Фото из сети

Морские дроны, вероятно, атаковали ролкер ASCALON / Фото из сети

Российские СМИ со ссылкой на военных, подконтрольных главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, заявляют, что "отбили" вторую атаку украинских беспилотных катеров на российские суда.

По данным ливийских официальных лиц, в результате новой атаки на судно в порту Бенгази есть пострадавшие. Кроме того, отмечается, что целью атаки стало коммерческое судно под флагом Мальты. Ливийские военные якобы перехватили более 12 морских дронов.

На берегах Ливии горит еще одно судно: смотрите видео

Заявлено как атака морских дронов на судно у берегов Ливии: смотрите видео

Момент атаки на судно ASCALON: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 22 ноября на военно-морской базе в ливийском Бенгази произошел взрыв на российском корвете "Меркурий".

По предварительным данным, корабль был подвергнут атаке украинских морских беспилотников. Корвет получил серьезные повреждения, на борту вспыхнул пожар. Однако неизвестно, затонул ли он или полностью сгорел.

Известно, что "Меркурий" прибыл в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве России с администрацией восточной Ливии.