Заставили петь песню и жестоко избили: в Польше группа мужчин напала на украинца

В центре Радома группа мужчин напала на молодого гражданина Украины. Следствие уже идентифицировало трех нападавших, личность четвертого еще устанавливают.

Вопиющий инцидент произошел 8 мая. Группа мужчин подошла к украинцу и попросили сигарету. Когда они услышали его иностранный акцент, то заставили петь польскую песню. Когда украинец ошибся в словах, нападавшие начали его оскорблять и унижать из-за национальности. Об этом пишет RMF24.

Что известно о нападении на украинца в центре Радома?

Впоследствии мужчины перешли к физическому насилию. Они толкали украинца и требовали отдать куртку и телефон.

Пострадавший пытался защититься, но упал. Нападавшие продолжили его бить ногами, нанося удары по голове. Они убежали только тогда, когда появились прохожие.

В результате нападения молодой украинец получил многочисленные травмы. У него были ссадины и синяки на голове и лице, а также вывих плеча.

Один из нападавших – 22-летний житель окрестностей – не признал вины. Он отрицал участие в происшествии и предоставил объяснения, которые полностью противоречат выводам следствия. Мужчине предъявлено обвинение в попытке разбойного нападения, избиении, оскорблении и нарушении телесной неприкосновенности на национальной почве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Другой нападавший – 36-летний мужчина – признал вину, дал развернутые показания и назвал двух соучастников. Несмотря на то, что прокурор требовал ареста, суд применил к нему меру пресечения в виде полицейского надзора. Суд мотивировал это тем, что подозреваемый признал вину, раскрыл обстоятельства дела и не отрицал своего участия.

Третий человек из группы, которого разыскивала полиция, вероятно, будет допрошен на следующей неделе. Его адвокат уже связался с прокурором. Личность четвертого нападающего следователям пока установить не удалось.

Напомним, что в декабре 2025 года в польском Радоме уже произошел подобный инцидент. Тогда группа мужчин так же напала на украинца. В адрес пострадавшего звучали оскорбления и унижения на национальной почве. После избиения его госпитализировали.