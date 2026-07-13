Польская полиция задержала мужчину, который оскорблял трех украинских девушек в автобусе

12 июля в городе Бельско-Бяла в городском автобусе мужчина напал на украинских девочек-подростков. Мужчина обзывал их "к*рв*ами", а также призывал их вернуться в Украину.

Полиция Силезского воеводства задержала агрессивного гражданина. Об этом правоохранители сообщили на официальной странице.

Что известно о задержании поляка, который оскорблял украинских детей?

Полицейские из города Бельско-Бяла разыскали поляка, который на видео оскорблял трех девочек, ехавших в автобусе. Его доставили в полицейский участок. В настоящее время в отношении него проводятся процессуальные действия. Правоохранители тщательно выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее на инцидент отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он сообщил, что украинская сторона обращалась к польской полиции с требованием должным образом отреагировать на действия мужчины, унижавшего украинцев.

Сибига также призвал отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине, ведь это влияет на антиукраинские настроения в польском обществе.

Напомним, что 12 июля в польском городе Бельско-Бяла 40-летний мужчина словесно оскорблял украинских девушек-подростков в городском автобусе. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях.

На записи слышно, как мужчина обзывает девушек оскорбительными словами, заявляет, что они "живут за наши деньги", а также говорит, что "скоро вас отсюда выгоним".

После того как об этом стало известно, транспортное предприятие, которому принадлежит автобус, осудило любые проявления агрессии и дискриминации.

В компании сообщили, что мужчина, оскорблявший украинок, сам работает водителем в этом предприятии, хотя сейчас находится на больничном. Там заявили, что по завершении проверки к нему будут применены дисциплинарные меры в соответствии с трудовым законодательством.