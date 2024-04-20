Ударили кирпичом по голове: в центре Киева двое мужчин ограбили военного

В столице двое мужчин совершили дерзкое нападение на военнослужащего. В полиции рассказали, удалось ли задержать обидчиков.

Событие, о котором пойдет речь, случилось еще в феврале. Тогда в полицию обратился военнослужащий с заявлением об ограблении.

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Обездвижили и обокрали

Мужчина рассказал, что на него со спины напали два человека и сильно ударили кирпичом по голове. Удар был настолько мощный, что военный потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, то обнаружил, что у него украли мобильный телефон, золотое кольцо и кошелек.

Уже в течение нескольких часов полицейские задержали нападавших. Ими оказались 44-летний харьковчанин и 39-летний житель столицы. Одного из них разоблачили недалеко от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города.

За содеянное мужчинам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное следствие уже завершено. Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Киева.

В столице задержали мужчин, которые напали на военного / Фото полиция

Нападения на военных: последние новости