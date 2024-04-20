Ударили кирпичом по голове: в центре Киева двое мужчин ограбили военного
Источник:Полиция Киева
В столице двое мужчин совершили дерзкое нападение на военнослужащего. В полиции рассказали, удалось ли задержать обидчиков.
Событие, о котором пойдет речь, случилось еще в феврале. Тогда в полицию обратился военнослужащий с заявлением об ограблении.
Смотрите также Украинский FPV-дрон убил российского пропагандиста Еремина в Запорожье
Обездвижили и обокрали
Мужчина рассказал, что на него со спины напали два человека и сильно ударили кирпичом по голове. Удар был настолько мощный, что военный потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, то обнаружил, что у него украли мобильный телефон, золотое кольцо и кошелек.
Уже в течение нескольких часов полицейские задержали нападавших. Ими оказались 44-летний харьковчанин и 39-летний житель столицы. Одного из них разоблачили недалеко от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города.
За содеянное мужчинам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас досудебное следствие уже завершено. Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Киева.
В столице задержали мужчин, которые напали на военного / Фото полиция
Нападения на военных: последние новости
- Неделю назад в сети появились кадры, на которых неизвестный напал на сотрудника ТЦК. Как было установлено, инцидент произошел в Житомире.
- На кадрах видно, что нападающий громко кричит, ругается и несколько раз ударяет военного.
- Полиция тем временем уже открыла уголовное производство по статье хулиганство.
- Личность мужчины, который напал на военного уже установили. Им оказался 33-летний горожанин.
- Ранее, 7 марта, ситуация с избиением сотрудника ТЦК возникла на Буковине. Там в селе Плоская в Черновицкой области двое мужчин напали на работников военкомата.
- Водитель автомобилем ВАЗ-2121 наехал на 41-летнего работника ТЦК. Затем злоумышленник развернулся на машине и остановился вблизи военнослужащих. Взяв топор, он ударил одного из них тупой частью в предплечье.
- Известно, что другой нарушитель тоже нанес удары военнослужащему в плечо. Затем оба злоумышленника повредили автомобиль работника военкомата.