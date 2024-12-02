На вокзале в Кривом Роге двое мужчин совершили нападение на военного

В Кривом Роге военнослужащего избили и обокрали. Известно, что его обидчиков задержали.

Нападавшими оказались 34-летние местные жители, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также Не вызвали даже скорую: 17-летнему пассажиру BMW в Днепре тоже вручили подозрение

Что известно об инциденте

Преступление произошло на одном из вокзалов Долгинцевского района города. Именно там 29 ноября около 18:00 двое мужчин напали на военного, избили его и отобрали мобильный телефон.

На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрении в грабеже и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, недавно подобный случай произошел в Винницкой области. На железнодорожном вокзале в Жмеринке двое мужчин избили военного и отобрали у него рюкзак с личными вещами.