Нападниками виявилися 34-річні місцеві жителі, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
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Що відомо про інцидент
Злочин стався наодному з вокзалів Довгинцівського району міста. Саме там 29 листопада біля 18:00 двоє чоловіків напали на військового, побили його та відібрали мобільний телефон.
Наразі зловмисникам повідомили про підозру у грабежі і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
До слова, нещодавно подібний випадок стався на Вінниччині. На залізничному вокзалі у Жмеринці двоє чоловіків побили військового і відібрали у нього рюкзак із особистими речами.