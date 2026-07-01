Об этом сообщили в Exilenova+.

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Каковы последствия атаки БПЛА?

В ночь на 1 июля неизвестные БПЛА посетили российскую Пензу. Около 03:50 в городе объявили воздушную тревогу, а губернатор Олег Мельниченко написал об угрозе атаки БПЛА.

Пензу атакуют БПЛА: смотрите видео

В Пензе началось задымление после ударов дронов: смотрите видео

В 04:30 в городе ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 06:11 Мельниченко сообщил, что в области якобы был сбит беспилотник.

Обломки БПЛА повредили линии электропередач и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия,

– написал губернатор.

Также Мельниченко попросил жителей не снимать и не фотографировать работу ПВО или полет БПЛА. По состоянию на 06:11 в городе до сих пор звучала воздушная тревога.

Впоследствии в Telegram-каналах начали распространяться сообщения о том, что в городе подверглось нападению АО "Маяк".

АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" – оборонное предприятие, специализирующееся на разработке датчиков и измерительных систем для авиационной и ракетной техники, в частности стратегических комплексов ("Булава", "Тополь-М", "Синева", "Искандер").

Предприятие входит в структуру "Роскосмоса" и участвует в кооперации по производству крылатых ракет Х-101 и Х-59, поставляя датчики для турбореактивных двигателей, а также участвует в программах производства боевых самолетов Су-34 и Су-57.

Кроме того, завод находится под санкциями США и Украины.

Последствия атаки неизвестных БПЛА на Пензу: смотрите видео

Взрывы в Пензе / Скриншоты

Что еще известно об атаках БПЛА по России?

Московская область России 30 июня подвергается атаке беспилотников. О "добрых" дронах сообщали жители Егорьевска и Дубны. Ночью взрывы слышали и в Новороссийске Краснодарского края.

В городе Егорьевске слышали взрывы и фиксировали пожар. Пишут, что там могла неудачно сработать система РЭБ, из-за чего произошло попадание. Также поступает информация о новых беспилотниках, которые продолжают атаковать регион.

OSINT-аналитики предполагают, что под прицелом мог оказаться Центр космической связи "Дубна". К слову, именно в Дубне, в частности, расположены завод "Кронштадт", занимающийся производством беспилотников, а также предприятие "Радуга", где выпускают крылатые ракеты типа Х-101/555, Х-69 и Х-59МК.