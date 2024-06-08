В правительстве рассказали, как чувствует себя премьер Дании после нападения

В центре Копенгагена мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она получила незначительные травмы, но была шокирована инцидентом.

После того, как премьер-министра вечером 7 июня ударил мужчина в центре столицы, политика доставили в больницу с легкой травмой шеи.

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В каком состоянии сейчас премьер-министр Дании

В результате инцидента Метте Фредериксен получила незначительную травмы шеи и в остальном не пострадала, но была шокирована инцидентом.

В Офисе премьер-министра сообщили, что после инцидента ее доставили в больницу Rigshospitalet.

По плану, в субботу, 8 июня, премьер-министр должна была принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Рьодовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Но из-за инцидента, произошедшего вчера вечером, она их отменила.

Заметим, что Метте Фредериксен активно поддерживает Украину. К примеру, премьер Дании еще в начале полномасштабного вторжения приехала в Украину. Тогда она рассказала, что посетила Бучу и увиденное напомнило ей о том, что такое война.

Что известно о нападении на Метте Фредериксен

Премьера Дании Метте Фредериксен избил неизвестный мужчина в Копенгагене вечером в пятницу 7 июня. Отмечается, что неизвестный мужчина ударил ее, когда она была на площади Кюльторве.

Согласно письменному сообщению, глава правительства шокирована произошедшим инцидентом,. Однако других комментариев в канцелярии больше не предоставили. Известно, что мужчину уже арестовали.

39-летний подозреваемый предстанет перед судом для предварительного допроса в связи с нападением на премьер-министра. Полиция ничего не сказала о мотивах этого человека и о том, имел ли он при себе оружие

Нападение произошло за два дня до выборов в Европейский парламент. Фредериксен проводила предвыборную акцию вместе с кандидатом в ЕС от социал-демократов Кристель Шалдемозе.