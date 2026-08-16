Секретная встреча в Кремле: полковник запаса оценил риски нападения России на страны НАТО

В "New York Times" сообщили, что в конце прошлого года Владимир Путин собрал якобы ближайшее окружение на секретную встречу, чтобы сформулировать задачи на 2026 год: нападение на НАТО и ЕС изнутри. Было бы нелогично, если бы российский диктатор не ставил эти задачи, ведь именно этой идеей он живет последние 25 лет.

Такое мнение высказал для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что именно сейчас Европа должна предпринимать конкретные шаги, чтобы не продемонстрировать слабость. В противном случае ничто не будет сдерживать противника.

Нападение России на страны НАТО

Полковник запаса ВСУ пояснил, что идею Путина следует рассматривать в контексте механизмов реализации. Прежде всего стоит отметить, что у россиян есть серьезные рычаги влияния на внутреннюю политику Евросоюза. Оккупанты пользуются главной слабостью европейцев – проблематикой демократии. Кремль тратит баснословные средства на подкуп влиятельных политиков в Европе, чтобы те ориентировались на Москву.

В то же время Кремль не ставит конкретных задач перед какой-то одной структурой – деньги тратятся в разных направлениях. То есть работают и ФСБ, и ГРУ и т. д. Основными задачами являются информационный провокационный поток и иногда боевые действия (например, ракеты, летящие на Польшу, Румынию, Молдову или страны Балтии).

Применение серьезных средств будет зависеть от определенного алгоритма. То есть если Евросоюз и НАТО продемонстрируют решительный ответ на любую провокацию, россияне ничего усиливать не будут. Но если они "просядут", то россиян ничто не удержит от эскалации ситуации. Пока российские войска находятся на украинском театре боевых действий, наземных операций не будет. Однако с помощью авиационной компоненты россияне могут совершить более серьезные провокации, вплоть до реального применения и ведения боевых действий, если почувствуют слабость НАТО,

– подчеркнул он.

Свитан оценил риски нападения России на НАТО: смотрите видео

Эксперт добавил, что именно поэтому европейцы должны жестко реагировать на действия оккупантов в их отношении и обязательно сбивать все российские средства, залетающие в их страны. Таким образом они помогают и Украине, снижая вероятность проблем в наших отношениях со структурами НАТО и ЕС.