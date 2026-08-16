Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що саме зараз Європа має робити конкретні кроки, щоб не показати слабкість. В іншому випадку, противника нічого не буде стримувати.

Напад Росії на країни НАТО

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що ідею Путіна варто розглядати у контексті механізмів виконання. Насамперед варто зазначити, що росіяни мають серйозні важелі впливу на внутрішню політику Євросоюзу. Окупанти користуються головною слабкістю європейців – проблематикою демократії. Кремль витрачає шалені кошти для підкупу важливих політиків в Європі, щоб ті орієнтувались на Москву.

Водночас Кремль не ставить конкретне завдання для однієї структури – гроші витрачає в різних напрямках. Тобто працюють і ФСБ, і ГРУ тощо. Основними завданнями є інформаційний провокативний потік та іноді бойові дії (наприклад, ракети, які летять на Польщу, Румунію, Молдову чи країни Балтії).

Застосування серйозних засобів залежатиме від певного алгоритму. Тобто якщо Євросоюз і НАТО намалюють серйозну відповідь щодо будь-якої провокації, росіяни нічого посилювати не будуть. Але якщо "просядуть", то росіян нічого не утримуватиме ескалювати ситуацію. Поки російські війська є на українському театрі бойових дій, наземних операцій не буде. Однак за допомогою авіаційної компоненти росіяни можуть виконати більш серйозні провокації, аж до реального застосування та виконання бойових дій, якщо відчують слабкість НАТО,

– наголосив він.

Світан оцінив ризики нападу Росії на НАТО: дивіться відео

Експерт додав, що саме тому європейці мають жорстко реагувати на дії окупантів щодо них і обов'язково збивати усі російські засоби, які залітають в їхні країни. В такий спосіб вони допомагають і Україні, зменшуючи ймовірність проблематими для наших відносин зі структурами НАТО та ЄС.