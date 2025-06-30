Это расчет России: чего Путин ждет от НАТО

Россия может попытаться начать новые войны на территории Европы. Страны НАТО увеличат к 2035 году оборонные расходы до 5% от ВВП, как того требовал Трамп. Однако не все члены Альянса осознают угрозу со стороны России, поэтому могут этот процесс в течение этих 10 лет затормозить.

Исследователь геостратегии, основатель Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецкий в эфире 24 Канала высказал мнение, что на это и надеется Россия.

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Россия считает 5 статью договора НАТО недейственной

По словам Магалецкого, тактика Кремля заключается в том, чтобы успокаивать сейчас, что типа у нее есть ограничения в бюджете. Глава российского Центробанка Набиуллина заявляет, что Россия едва ли не на грани дефолта, а внутренние резервы исчерпаны, поэтому экономика скоро рухнет.

Однако россияне, как отметил исследователь геостратегии, прекрасно знают, что такое стратегия войны, любые заявления российских официальных лиц – это не эмоции, они продуманы и являются частью общего плана. Когда Россия говорит, как у нее все плохо, это, по его мнению, вероятнее далеко не так.

Россия готовится к войне с государствами НАТО системно. Более того, россияне понимают, что для них это беспроигрышная ставка,

– озвучил Магалецкий.

На его взгляд, они считают, что 5 статья договора НАТО не сработает и другие государства не поддержат, например, Эстонию, Латвию или Литву в случае нападения на них. Тогда, с его слова, Россия могла бы уничтожить Альянс, оккупировать государства, воплотить мечту Путина – восстановить российскую империю в ее максимальных границах.

"Если у России ничего не выйдет и она получит быстрый ответ, то использует это как элемент торга по войне в Украине или санкциям. Россияне могут, например, сказать, что прекращают атаковать Нарву, Таллинн или Вильнюс в обмен на снятие с них санкций или вывод за скобки того, что происходит в Украине", – предположил Магалецкий.

Как может поступить Россия

Основатель Free Nations PostRussia Forum считает, что вполне возможно, что диапазон атаки, которую Россия может осуществить в отношении стран НАТО меньше, чем пять лет. Он также отметил на том, что атака может быть как открытой, как это было 24 февраля 2022 года в отношении Украины, так и может проиграться сценарий, который россияне воплотили в феврале 2014 года.

Тогда в Крыму появились "зеленые человечки", Россия сначала заявляла, что не имела отношения к этому, однако впоследствии Путин официально озвучил, что это были его войска и вручил медали за оккупацию Крыма.

"Война в Европе уже идет, не только в Украине (она кинетическая), против государств НАТО Россия воюет информационными атаками, диверсиями. Мы знаем о взорванных в 2014 году в Чехии военных складах, попытке убить главу концерна Rheinmetall в Германии, вербовке людей с украинскими паспортами для осуществления диверсий в Европе", – отметил Магалецкий.

Сможет ли Россия перевести эту войну в такую, которая сегодня происходит в Украине, вопрос открытый. Члены НАТО, такие как страны Балтии, Скандинавии, угрозу понимают очень трезво, но, как отметил Магалецкий, есть другие члены Альянса, которые расположены дальше от российских границ и считают, что с Москвой можно договориться, что она не пойдет на эту авантюру, поэтому и тормозят. Кремль, по его словам, этим пользуется.

Поэтому, как подытожил основатель Free Nations PostRussia Forum, сегодня очень важным является вопрос, сможет ли Северная и Центральная Европа убедить Западную Европу и США в том, что угроза со стороны России является реальной, а в определенных аспектах, по его словам – неотвратимой.