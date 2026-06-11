У Европы есть время до 2029 года: командующий Бундесвером оценил, нападет ли Россия раньше

В Германии заявили, что должны быть "готовы к бою" к 2029 году. Страны НАТО стремятся подготовиться к возможной агрессии к этому времени, а возможно, и раньше.

Об этом Politico заявил главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг.

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Когда Россия может напасть на НАТО?

Кристиан Фройдинг заявил, что среди союзников существует широкий консенсус: Россия может напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

2029 год – это не немецкие прогнозы. Это разведданные, согласованные в рамках НАТО… Все 32 партнера согласны с тем, что Россия может иметь способность вторгнуться в страну НАТО в 2029 году,

– сказал немецкий главнокомандующий.

В то же время Фройдинг предупредил, что Россия может атаковать и раньше. И это несмотря на длительную войну в Украине и заявления Киева о более чем 1,3 миллионах потерь личного состава и значительном количестве техники армии России.

Издание отмечает, что заявление командующего Бундесвером прозвучало на фоне предупреждений европейских представителей обороны. Они говорили о возможности России восстановить достаточную военную мощь в ближайшие несколько лет для прямой угрозы территории НАТО обычными средствами.

Для тех, кто планирует оборону, 2029 год стал ориентиром для устранения пробелов в боеготовности, производстве и оборонных возможностях Европы. В то же время немецкий генерал предполагает, что Россия может испытать Альянс, пока Европа перевооружается.

По словам Фройдинга, Берлин «многое сделал» для ускорения оборонных закупок, а промышленность наращивает производство. Однако страна не может полагаться только на долгосрочные программы вооружений, которые требуют лет на реализацию.

В частности, некоторые системы требуют «промежуточных решений» для устранения пробелов на пути между тем, что есть сейчас, и тем, что необходимо для боеготовности.

"Мы, как немецкая армия, должны ежедневно совершенствовать наши возможности для «битвы сегодня вечером", – резюмировал Фройдинг, имея в виду переход Бундесвера к силам высокой готовности, которые будут сдерживать возможную агрессию России.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заверил, что США подтверждают свою поддержку Альянсу действиями, а не только заявлениями. В частности, в Европе находится более 80 тысяч американских военных. А ядерная защита США – ключевая гарантия свободы региона.

Более того, отмечалось, что за последний год сотрудничество с США даже усилилось.