Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, сообщает, Суспільне.

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Помогут ли США Европе?

Генеральный секретарь НАТО,, комментируя недоверие европейцев к США,, заявил,, что факты свидетельствуют о приверженности американской стороны Альянсу. По его словам,, Вашингтон подтверждает поддержку не только заявлениями,, но и конкретными действиями.

Более 80 тысяч американских военных находятся в Европе. Ядерный зонтик США остается главной гарантией свободы Европы. Я вижу эти опросы, но факты говорят сами за себя,

– заверил он.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что НАТО успешно функционирует с 1949 года, несмотря на многочисленные политические вызовы, и заверил, что страны-члены блока продолжают соблюдать союзнические обязательства.

«Учитывая события на Крайнем Севере, за последний год мы даже усилили сотрудничество соединенными Штатами. Мы вместе работаем над сохранением стабильности на Севере, наблюдением, мониторингом и сдерживанием угроз. Именно с таким подходом мы подходим и к саммиту в Анкаре», – сказал он.

Что этому предшествовало?

Напомним,, в начале мая стало известно о том,, что Дональд Трамп решил вывести из Германии 5 000 американских военнослужащих. В Пентагоне заявили,, что процесс будет завершен в течение следующих 6– – –12 месяцев.

В то же время SVT сообщало, что Россия активно развивает военную инфраструктуру вблизи границ со странами Евросоюза. Разведка расценивает подобные действия как потенциальную подготовку к долгосрочному противостоянию с НАТО.