Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, повідомляє Суспільне.

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Чи допоможуть США Європі?

Генсек НАТО, коментуючи недовіру європейців до США, заявив, що факти свідчать про відданість американської сторони Альянсу. За його словами, Вашингтон підтверджує підтримку не лише заявами, а й конкретними діями.

Понад 80 тисяч американських військових перебувають у Європі. Ядерна парасолька США залишається головною гарантією свободи Європи. Я бачу ці опитування, але факти говорять самі за себе,

– запевнив він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що НАТО успішно функціонує з 1949 року, попри численні політичні виклики, і запевнив, що країни-члени блоку продовжують дотримуватися союзницьких зобов'язань.

"З огляду на події на Крайній Півночі, за останній рік ми навіть посилили співпрацю зі Сполученими Штатами. Ми разом працюємо над збереженням стабільності на Півночі, спостереженням, моніторингом і стримуванням загроз. Саме з таким підходом ми підходимо і до саміту в Анкарі", – сказав він.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про те, що Дональд Трамп вирішив вивести з Німеччини 5 000 американських військовослужбовців. У Пентагоні заявили, що процес буде завершено впродовж наступних 6 – 12 місяців.

Водночас SVT повідомляло, що Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами Євросоюзу. Розвідка розцінює подібні дії як потенційну підготовку до довгострокового протистояння з НАТО.