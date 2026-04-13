Дело времени, – генерал раскрыл намерения России относительно стран Балтии
В НАТО готовятся к нападению России. В частности, на страны Балтии. Европейские страны планируют наращивать свои армии. Например, Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат.
Франция также готовится направить свои войска в случае нападения России на Альянс. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заметил 24 Каналу, что сейчас европейские страны применяют новые подходы.
"Это дело времени. Не просто старого протокола – 10 – 40 тысяч. Уже другая модель действий. Они по-другому оценивают угрозу России и скорость применения своих сил и средств", – подчеркнул он.
Кроме того, старые протоколы не учитывают новых членов НАТО. В частности, Финляндию, где мощное войско. Там также готовы противостоять россиянам.
Интересно, что снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец международного легиона Мэтью Сэмпсон объяснил, как для России завершится нападение на НАТО. По его мнению, россияне не способны провести крупную операцию по вторжению в страны Балтии. Потому что местные будут бороться за свою землю, а США могут вести боевые действия во всем мире одновременно.
Как Россия может действовать относительно НАТО?
Николай Маломуж объяснил, что для того, чтобы перекрыть 1 250 километров войсками, России нужна миллионная армия. У страны-агрессора нет таких возможностей. Европа постепенно подтягивает ресурсы, объявляет готовность к мобилизации. Россияне этого сделать не могут. Они способны лишь на какие-то провокации тактических уровней относительно стран НАТО.
А где они возьмут на Европу? Примерно 5 – 10 тысяч для каких-то провокаций, мер привлекут. Чтобы начать масштабную войну, нужно минимум полмиллиона. А и даже миллион, если говорить о факторах глобального характера, включая новых участников, Финляндию. Это очень сложная модель,
– отметил генерал армии.
Владимир Путин проиграет. Потому что Украина будет осуществлять не только оборонительную, а стратегическую наступательную операцию по всему фронту. Европейцы будут вести оборону и поражать врага с разных сторон.
Возможно ли нападение России на страны Альянса?
Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса ответил, возможно ли нападение России на страны НАТО. Действительно есть разведывательные данные о возможных планах Кремля по конфликту с Западом. В частности, фиксируют развертывание наступательного вооружения ближе в Беларуси, где на вооружении одного из подразделений находится "Орешник". Есть информация о развертывании специальных ретрансляторов, которые позволяют управлять "Шахедами" в режиме реального времени и так далее. В 2025 году проводились масштабные стратегические учения России.
Чиновник подчеркнул, что на вероятность такого противостояния влияет большое количество моментов. В частности, наличие ресурсов России и ход войны против Украины. По его словам, в случае сохранения нынешней ситуации, при условии единства западных партнеров, их готовности выполнять коллективные обязательства, вероятность открытия нового фронта низкая.
В ISW объяснили, что свидетельствует о подготовке России к нападению на страны Балтии. В частности, Москва обвиняет Литву, Латвию и Эстонию в разрешении украинским дронам действовать в своем воздушном пространстве. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова угрожала неопределенными "ответными мерами". По мнению аналитиков, Кремль может использовать это как основание для возможных военных действий против стран Балтии.