Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Германии во время его визита в Вильнюс, которые цитирует издание Delfi.

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Что сказал Писториус о вероятном нападении России на страны НАТО

По словам Бориса Писториуса, теоретическая вероятность того, что в 2029 – 2030 годах России попытается атаковать страны НАТО сохраняется, учитывая рост вооруженных сил страны-агрессора.

Как пояснил немецкий министр, именно поэтому до сих пор особенно важно обеспечить обороноспособность европейским странам.

Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 миллиона солдат,

– сказал Писториус.

Он также отметил, что, по мнению экспертов, Путин в 2029 – 2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны, в том числе и членов НАТО.

"Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся дойти до цели", – резюмировал глава немецкого Минобороны.

К слову, Писториус ранее также заявлял о возможности нападения России на НАТО через несколько лет. Министр обороны Германии отмечал, что если игнорировать угрозу только потому, что она вызывает дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится.