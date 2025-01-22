Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Німеччини під час його візиту у Вільнюс, які цитує видання Delfi.

До теми Україна, попри війну, сучасніша у певних сферах, аніж деякі країни Європи, – Пісторіус

Що сказав Пісторіус про ймовірний напад Росії на країни НАТО

За словами Бориса Пісторіуса, теоретична ймовірність того, що у 2029 – 2030 роках Росії спробує атакувати країни НАТО зберігається з огляду на зростання збройних сил країни-агресорки.

Як пояснив німецький міністр, саме тому досі особливо важливо забезпечити обороноздатність європейським країнам.

Військові експерти дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків та літаків, а це означає, що збройні сили Росії суттєво зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 мільйона солдатів,

– сказав Пісторіус.

Він також зауважив, що, на думку експертів, Путін у 2029 – 2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни, зокрема і членів НАТО.

"Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звичайно, вимагає і часу, і грошей, але ми прагнемо дійти до мети", – резюмував глава німецького Міноборони.

До слова, Пісторіус раніше також заявляв про можливість нападу Росії на НАТО за кілька років. Міністр оборони Німеччини наголошував, що якщо ігнорувати загрозу тільки тому, що вона викликає дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться.