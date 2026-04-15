Как в 2022 году: что готовит Россия против Европы и готов ли Запад отражать агрессию
- Россия развивает инфраструктуру на западной границе, которая может быть использована в боевых действиях, подобно подготовке перед вторжением в Украину.
- Страны Балтии готовятся к возможному вторжению, внедряя украинский опыт, но их готовность будет зависеть от поддержки НАТО.
Российские депутаты приняли закон, по которому они могут "защищать" российское население за рубежом. Очевидно, что так начинается по крайней мере информационная подготовка к агрессии со странами НАТО.
В странах Балтии уже готовятся к вероятной агрессии со стороны России, и фактически смоделировали ситуацию, как Кремль может заставить Литву капитулировать. Сценарии эскалации против стран Европы, предпосылки и последствия этого специально для 24 Канала разобрали военные и военные эксперты.
Что готовит Россия для стран Запада?
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что Россия начиная с границы с Финляндией развивает инфраструктуру, которая может быть использована в боевых действиях. Похожие действия они делали накануне полномасштабного вторжения в Украину. В частности, одним из признаков подготовки к вторжению стало развертывание сети полевых госпиталей.
В военных округах происходят разного рода переформатирования. Понятно, что 80% их личного состава находятся на войне в Украине. Однако они готовятся. Места дислокаций бригад они пытаются расширить до дивизий. Там интенсивно работает строительная техника. В прошлом году на финской границе вообще были замечены боевики группировки "Русич",
– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Он продолжил, что это то формирование, которое в боях за Бахмут "отличилось" особой жестокостью против гражданского населения. Кроме того, продолжаются работы по связыванию Московского военного округа с территорией Беларуси. К счастью, из-за недофинансирования российского бюджета с рядом проектов есть проблемы, но россияне все равно готовятся к действиям на своей западной границе.
Готовы ли страны Балтии к российскому вторжению?
Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заметил, что все возможно. Россияне очень непредсказуемы. Никто не может знать, что происходит в больной голове Путина. При большом желании Россия может сделать многое. Несколько лет назад белорусы создали коллапс на границе с Польшей из-за беженцев.
"Можно представить, что будет происходить такое же, только из автомобилей начнут выгружать автомобили и гранатометы. И это все происходит системно. Даже несмотря на огромную вовлеченность войск в Украине, у них хватит сил, чтобы это реализовать. Все зависит от цели и от той задачи, которую они перед собой ставят", – отметил заместитель командующего ОК "Восток".
По его словам, страны "северного направления" пытаются внедрять украинский опыт. Однако их готовность зависит от того, сработает ли 5 статья НАТО. Будет ли авиация за час, будет ли союзная поддержка и тому подобное. Россия – очень хитрый враг. Надо рассматривать различные сценарии. Западные страны должны адаптировать свои доктрины к соответствующим реалиям.
Почему Китай может не позволить России начать войну против Европы?
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что в Европе, несмотря на большие милитарные комплексы, все равно не хватает ресурсов для большой войны. В Германии, например, армия сейчас насчитывает 180 тысяч военных. И они говорят, что нереально увеличить ее численность на еще 20 тысяч. Сдерживающим фактором для России и спасительным фактором для Китая может стать Китай.
У Китая 2 крупнейших рынка сбыта – это США и Евросоюз. В Евросоюзе проживает 500 миллионов человек. Там очень развит консюмеризм, на котором зарабатывают китайские компании. Товарооборот между Китаем и Евросоюзом за 2025 год – почти 500 миллиардов евро. С Россией вдвое меньше. Поэтому Китай не позволит России воевать с Европой,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Он добавил, что, правда, возможны маленькие миссии по откусыванию сел, городков, городов, регионов, например Нарва. Эта карта все равно остается на столе россиян. Европа, как и Украина, должна рассматривать все варианты.
