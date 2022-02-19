Нападение России на Украину, санкции и окно для дипломатии: о чем говорил Байден с лидерами НАТО

19 февраля 2022 , 06:00
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Джо Байден 18 февраля выступил по поводу угрозы России с резкими заявлениями. В том числе и относительно того, что Владимир Путин уже решил снова напасть на Украину.

А перед брифингом, сообщает 24 канал, начавшимся несколько с опозданием, у президента США был телефонный разговор с лидерами стран НАТО. Уже есть официальные сообщения о его содержании.

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США готовы ввести антироссийские санкции

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, лидеры НАТО в разговоре с президентом США Джо Байденом:

  • Выразили готовность ввести санкции против России в случае эскалации конфликта в Украине.
  • Однако и пообещали продолжать дипломатические усилия.

В настоящее время лидеры выразили глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и наращивания российских войск возле Украины.

Германия хочет держать "открытым окно для дипломатии"

У канцлера Германии Олафа Шольца добавили, что:

  • Все участники разговора сошлись во мнении, что опасность российского нападения на Украину крайне реальна.
  • Но все надеются, что Россия воздержится от провокаций и последующей эскалации.

Своей главной задачей лидеры определили держать открытым окно для дипломатии, и в очередной раз отметили важность выполнения минских договоренностей.

Великобритания тоже уверена, что дипломатия все еще может одержать верх

Как заявили в офисе премьера Великобритании, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полную солидарность. Борис Джонсон перед отъездом в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, где должен быть и Владимир Зеленский, сказал:

Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого понадобится мощное проявление западной солидарности, превосходящее все, что мы видели в новейшей истории.

Обратите внимание, что в указанном разговоре приняли участие:

  • Президент США Джо Байден.
  • Премьер Канады Джастин Трюдо.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
  • Глава Евросовета Шарль Мишель.
  • Премьер правительства Италии Марио Драги.
  • Президент Польши Анджей Дуда.
  • Президент Румынии Клаус Иоганнис.
К слову: президент Франции Эммануэль Макрон также не исключает дипломатические усилия по деэскалации ситуации, созданной Россией.  В частности, как сообщили в BFM TV :
  • В субботу, 19 февраля, он намерен снова поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • А в воскресенье 20 числа – с президентом России Владимиром Путиным. 

Обращение Джо Байдена по отношению к Украине от 18 февраля: смотрите полное видео

 

Автор: Олесь Друкач