Нападение России на Украину, санкции и окно для дипломатии: о чем говорил Байден с лидерами НАТО
Джо Байден 18 февраля выступил по поводу угрозы России с резкими заявлениями. В том числе и относительно того, что Владимир Путин уже решил снова напасть на Украину.
А перед брифингом, сообщает 24 канал, начавшимся несколько с опозданием, у президента США был телефонный разговор с лидерами стран НАТО. Уже есть официальные сообщения о его содержании.
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США готовы ввести антироссийские санкции
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, лидеры НАТО в разговоре с президентом США Джо Байденом:
- Выразили готовность ввести санкции против России в случае эскалации конфликта в Украине.
- Однако и пообещали продолжать дипломатические усилия.
В настоящее время лидеры выразили глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и наращивания российских войск возле Украины.
Германия хочет держать "открытым окно для дипломатии"
У канцлера Германии Олафа Шольца добавили, что:
- Все участники разговора сошлись во мнении, что опасность российского нападения на Украину крайне реальна.
- Но все надеются, что Россия воздержится от провокаций и последующей эскалации.
Своей главной задачей лидеры определили держать открытым окно для дипломатии, и в очередной раз отметили важность выполнения минских договоренностей.
Великобритания тоже уверена, что дипломатия все еще может одержать верх
Как заявили в офисе премьера Великобритании, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полную солидарность. Борис Джонсон перед отъездом в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, где должен быть и Владимир Зеленский, сказал:
Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого понадобится мощное проявление западной солидарности, превосходящее все, что мы видели в новейшей истории.
Обратите внимание, что в указанном разговоре приняли участие:
- Президент США Джо Байден.
- Премьер Канады Джастин Трюдо.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон.
- Президент Франции Эммануэль Макрон.
- Канцлер Германии Олаф Шольц.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
- Глава Евросовета Шарль Мишель.
- Премьер правительства Италии Марио Драги.
- Президент Польши Анджей Дуда.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис.
- В субботу, 19 февраля, он намерен снова поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- А в воскресенье 20 числа – с президентом России Владимиром Путиным.
Обращение Джо Байдена по отношению к Украине от 18 февраля: смотрите полное видео