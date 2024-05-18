Мужчина с ножом напал на сержанта ВСУ на Днепропетровщине: военный выдавал повестки

В городе Синельниково на Днепропетровщине вооруженный ножом мужчина напал на сержанта ВСУ. Правоохранители уже задержали нападавшего.

Правоохранительные органы были оперативно проинформированы, а сотрудники полиции задержали нападавшего.

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Подробности инцидента

Нападение произошло в субботу, 18 мая, во время раздачи повесток. Для нападения на сержанта ВСУ мужчина использовал нож.

В результате военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство. После окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит суровое наказание,

– сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

В Сухопутных войсках напомнили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством является специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения.

Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность,

– говорится в сообщении.

Сейчас уже открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

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