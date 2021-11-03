Нападение на "Схемы": прокуратура объяснила, почему отправила в суд дело без оригиналов записей

Адвокат журналиста и оператора "Схем" на которых напали в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера заявил, что дело передали в суд без оригиналов аудио и видеозаписей. Однако в прокуратуре утверждают, что потерпевшие нарушили сроки подачи этих материалов.

Адвокаты журналистов также заявили о том, что из уголовного дела исчезла самая тяжелая статья о незаконном лишении свободы. В прокуратуре объяснили и эту ситуацию.

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Пострадавшие были пассивными

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила, что если бы дело не направили в суд до 4 ноября, то его бы закрыли из-за нарушения срока расследования.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что к материалам дела приобщили копии оригинальных записей, которые есть в свободном доступе в интернете. Причиной этого является то, что журналисты "Схем" якобы заявили, что оригиналы предоставят только по решению суда. Однако последний отказал правоохранителям.

Также пресс-секретарь прокуратуры заявила, что правоохранители якобы приглашали журналистов для ознакомления с материалами дела, однако они это проигнорировали.

Потерпевшие имели возможность в течение 28 дней самостоятельно предоставить дознанию оригинал восстановленной видеозаписи конфликта, но, не будучи ограниченными в этом праве, этого не сделали. Также сторона потерпевших была приглашена на 1 ноября для ознакомления с материалами и внесения ходатайств, однако и этим правом не воспользовалась. Такое пассивное процессуальное поведение потерпевших непонятно,

– заявила Максимец.

Относительно "исчезновения" статьи о незаконном лишении свободы, Надежда Максимец заявила, что доказательств, которые правоохранители получили во время проведения допросов и следственных экспериментов было недостаточно для доказательства вины обвиняемых по этой статье.

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