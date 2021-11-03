Адвокати журналістів також заявили про те, що з кримінальної справи зникла найважча стаття про незаконне позбавлення волі. У прокуратурі пояснили і цю ситуацію.

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Потерпілі були пасивними

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець заявила, що якби справу не скерували до суду до 4 листопада, то її б закрили через порушення терміну розслідування.

Крім того, у прокуратурі додали, що до матеріалів справи долучили копії оригінальних записів, які є у вільному доступі в інтернеті. Причиною цього є те, що журналісти "Схем" нібито заявили, що оригінали нададуть лише за рішенням суду. Однак останній відмовив правоохоронцям.

Також речниця прокуратури заявила, що правоохоронці нібито запрошували журналістів для ознайомлення з матеріалами справи, однак вони це проігнорували.

Потерпілі мали змогу протягом 28 днів самостійно надати дізнанню оригінал відновленого відеозапису конфлікту, але, не будучи обмеженими у цьому праві, цього не зробили. Також сторона потерпілих була запрошена на 1 листопада для ознайомлення з матеріалами і внесення клопотань, проте і цим правом не скористалась. Така пасивна процесуальна поведінка потерпілих є незрозумілою,

– заявила Максимець.

Щодо "зникнення" статті про незаконне позбавлення волі, Надія Максимець заявила, що доказів, які правоохоронці отримали під час проведення допитів та слідчих експериментів було недостатньо для доведення вини обвинувачених за цією статтею.

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