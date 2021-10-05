Нападение на "Схемы" во время интервью с главой госбанка: полиция открыла дело

5 октября 2021 , 11:40
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Источник:

Полиция Киева

На журналистов "Схем" напали во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Полиция открыла уголовное дело.

Правоохранители прибыли в банк, когда журналисты обратились за помощью.

Важно Забрали технику и удалили видео: на журналистов "Схем" напали во время записи интервью

Инспекторы открыли уголовное производство относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов. Обстоятельства выясняют.

Что известно о нападении

Члены съемочной группы рассказали, что после вопроса журналиста-расследователя Кирилла Овсяного Мерцег вызвал в кабинет и охрану. Мол, хотел уничтожить запись разговора. Овсяный спросил банкира об одном из расследований "Схем", которое должны обнародовать.

Охранники забрали у оператора две камеры и изъяли из них две карточки. Против журналиста и оператора, вероятно, применили силу. Их не выпускали из кабинета. Через час камеры вернули, однако запись с них полностью удалили.

Последние случаи препятствования журналистской деятельности

  • В Румынии лесорубы избили журналистов и эколога, которые снимали фильм о незаконных вырубках леса.
  • Сын городского главы Бродов якобы избил журналиста, когда тот снимал видео о нарушении карантина в его заведении. Ему сообщили о подозрении.
  • Из России был вынужден уехать журналист Роман Доброхотов, который делал расследование о ФСБ. Все из-за преследования.
Автор: Ольга Музика