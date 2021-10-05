Нападение на "Схемы" во время интервью с главой госбанка: полиция открыла дело
Источник:Полиция Киева
На журналистов "Схем" напали во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Полиция открыла уголовное дело.
Правоохранители прибыли в банк, когда журналисты обратились за помощью.
Важно Забрали технику и удалили видео: на журналистов "Схем" напали во время записи интервью
Инспекторы открыли уголовное производство относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов. Обстоятельства выясняют.
Что известно о нападении
Члены съемочной группы рассказали, что после вопроса журналиста-расследователя Кирилла Овсяного Мерцег вызвал в кабинет и охрану. Мол, хотел уничтожить запись разговора. Овсяный спросил банкира об одном из расследований "Схем", которое должны обнародовать.
Охранники забрали у оператора две камеры и изъяли из них две карточки. Против журналиста и оператора, вероятно, применили силу. Их не выпускали из кабинета. Через час камеры вернули, однако запись с них полностью удалили.
Последние случаи препятствования журналистской деятельности
- В Румынии лесорубы избили журналистов и эколога, которые снимали фильм о незаконных вырубках леса.
- Сын городского главы Бродов якобы избил журналиста, когда тот снимал видео о нарушении карантина в его заведении. Ему сообщили о подозрении.
- Из России был вынужден уехать журналист Роман Доброхотов, который делал расследование о ФСБ. Все из-за преследования.