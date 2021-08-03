Нападение на танкер Израиля: в Иране резко ответили на обвинения

В Тегеране отреагировали на обвинения в нападении на танкер Израиля. Власти Ирана утверждают, что будут реагировать на угрозы его безопасности

Иран не будет колебаться, прежде чем защитить свою безопасность и национальные интересы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Кстати США официально поддержали версию о причастности Ирана к атаке на танкер

Чиновник добавил, что Тегеран быстро и мощно будет реагировать на любые рискованные шаги.

Ранее Иран отвергал обвинения

Накануне Хатибзаде опроверг обвинения Израиля относительно атаки танкера. Спикер назвал эти обвинения "безосновательными", а также заявил, что "подобные игры – не новость".

Атака на израильский танкер: что известно

Нефтяной танкер израильского бизнесмена Mercer Street 30 июля атаковали дронами у берегов Омана.

В результате погибли два человека – гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

Танкер плыл из Танзании в Объединенные Арабские Эмираты.

Израиль обвинил в атаке Иран. Великобритания и США поддержали это мнение. Лондон даже отозвал своего посла в Израиле.

Власти Израиля призвали мир принять решительные меры в отношении Тегерана. Министр иностранных дел Яир Лапид поручил дипломатам инициировать в ООН ответные меры.

Расследование обстоятельств инцидента с нефтяным танкером продолжается.