В Одессе мужчина во время проверки документов ударил ножом сотрудника ТЦК

В четверг, 12 июня, в Одессе мужчина напал на сотрудника ТЦК. Нападавший ранил военного ножом.

Правоохранители квалифицируют этот случай как тяжкое преступление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

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Что известно о нападении на военного ТЦК в Одессе

По данным Одесского областного ТЦК и СП, во время проверки военно-учетных документов сотрудники остановили мужчину. Он отказался предъявлять документы группе оповещения. После чего пытался скрыться и ранил ножом военнослужащего.

Нападавшего быстро обезоружили и задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для документирования правонарушения.

Сейчас жизни и здоровью раненого ничего не угрожает.

Применение оружия против представителя Вооруженных Сил Украины – это нападение, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий,

– отреагировали в Одесском областном ТЦК.

Задержанному инкриминировали, в частности, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Полтаве мужчина отказался уезжать в ТЦК, из-за чего возник конфликт с представителями группы оповещения. Во время столкновения он травмировал патрульного и сломал бодикамеру. После этого мужчина пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его доставили в больницу.