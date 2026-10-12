Нанес удар ножом в шею военнослужащего и стрелял по оперативникам: во Львовской области задержали нападавшего

Во Львовской области местный житель набросился с ножом на военнослужащего, который проверял учетные документы. Во время последующего задержания злоумышленник оказал сопротивление и открыл огонь по правоохранителям.

Инцидент произошел 11 октября на улице Тарнавского в городе Шептицкий. Во время оповещения населения 47-летний мужчина внезапно ударил ножом в шею 43-летнего сотрудника ТЦК и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Национальная полиция.

Как задержали нападавшего и в каком состоянии находятся пострадавшие?

Коллеги раненого военного, который является участником боевых действий, сразу оказали ему первую помощь и вызвали медиков. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Тем временем правоохранители развернули поисковую операцию и быстро выследили нападавшего.

Когда группа оперативного реагирования попыталась задержать беглеца, тот достал пневматический пистолет. В результате перестрелки 40-летний оперативник получил телесные повреждения, однако злоумышленника все же удалось задержать.

Какое наказание грозит злоумышленнику?

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на убийство при исполнении служебных обязанностей и насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, ранее в Луцке неизвестный открыл огонь по военнослужащим ТЦК, охранявших режимный объект, в результате чего один из военных получил ранение.