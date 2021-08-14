Нападение на украинца в Польше: в посольстве отреагировали на инцидент
Источник:фейсбук Посольства Украины в Польше
Ранее СМИ сообщили, что в польском городе Влоцлавек 7 человек забросали бутылками украинца. В Посольстве Украины заявили, что проверяют информацию и призвали не допускать насилия по национальному признаку.
Дипломаты отметили, что уточнят информацию об инциденте у местных компетентных органов. После этого обещают обнародовать выясненную информацию.
Узнайте больше Забросали бутылками: в Польше семь неизвестных напали на украинца
Реакция посольства на инцидент с украинцем в Польше
Посольство Украины в Польше совместно с Консульством Украины в Гданьске проверяют опубликованную в СМИ информацию относительно инцидента в Влоцлавеке, основой которого может быть национальная неприязнь,
– говорится в сообщении.
Кроме того, дипломаты подчеркнули, что считают недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку.
Нападение на украинца в Польше: что известно
- В городе Влоцлавек, в Куявско-Поморском воеводстве, 7 человек забросали бутылками мужчины.
- Очевидцы происшествия утверждают, что пострадавшим был украинец.
- Полиция подтвердила инцидент, однако нападавших им не удалось найти. При этом никто из очевидцев, уверяют правоохранители, не проинформировал о преступлении.