Нападение на украинца в Польше: в посольстве отреагировали на инцидент

14 августа 2021 , 16:52
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фейсбук Посольства Украины в Польше

Ранее СМИ сообщили, что в польском городе Влоцлавек 7 человек забросали бутылками украинца. В Посольстве Украины заявили, что проверяют информацию и призвали не допускать насилия по национальному признаку.

Дипломаты отметили, что уточнят информацию об инциденте у местных компетентных органов. После этого обещают обнародовать выясненную информацию.

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Реакция посольства на инцидент с украинцем в ​​Польше

Посольство Украины в Польше совместно с Консульством Украины в Гданьске проверяют опубликованную в СМИ информацию относительно инцидента в Влоцлавеке, основой которого может быть национальная неприязнь,
– говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что считают недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку.

Нападение на украинца в Польше: что известно

  • В городе Влоцлавек, в Куявско-Поморском воеводстве, 7 человек забросали бутылками мужчины.
  • Очевидцы происшествия утверждают, что пострадавшим был украинец.
  • Полиция подтвердила инцидент, однако нападавших им не удалось найти. При этом никто из очевидцев, уверяют правоохранители, не проинформировал о преступлении.
Автор: Наталія Пристанська