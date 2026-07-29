В Польше мужчина напал на украинских строителей: полиция открыла дело

В Польше разразился громкий скандал после нападения на украинских строителей близ города Скавина. В сеть попало видео, на котором мужчина оскорбляет украинцев, выкрикивает ксенофобские фразы и вступает в драку.

Об этом сообщает Wiadomosci.

Что известно об инциденте?

По информации польских СМИ, событие произошло в пятницу, 24 июля. Уже на следующий день два украинских строителя обратились в полицию с заявлением о преступных угрозах. После анализа видеозаписи правоохранители открыли уголовное производство не только по факту угроз, но и по статье, касающейся дискриминации по национальному признаку.

На обнародованных кадрах виден мужчина в строительной каске и жилете, который агрессивно ведет себя по отношению к украинскому работнику, фиксировавшему события на телефон. Во время конфликта нападающий выкрикивал оскорбительные высказывания, в частности называл украинца "бандеровцем" и кричал: "Путин ждет тебя". После этого он подбежал к мужчине, требуя прекратить съемку, а словесный конфликт перерос в драку.

Избиение украинских рабочих в Польше: смотрите видео

Благодаря логотипу компании на рабочей одежде нападающего правоохранителям удалось установить работодателя и идентифицировать участников инцидента. Речь идет о строительной компании Grupa Stadnicki, штаб-квартира которой находится во Вроцлаве.

Там заявили, что после выяснения обстоятельств немедленно прекратили сотрудничество с работником, фигурирующим на видео.

В компании подчеркнули, что осуждают любые проявления физической агрессии и дискриминации, а также выразили сожаление по поводу инцидента, в результате которого пострадал представитель другой компании. Там подчеркнули, что никакие эмоции или профессиональные споры не могут являться оправданием насилия.

В настоящее время уголовное производство находится на начальном этапе. Польская полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, в частности, пытается выяснить, что предшествовало конфликту и началу видеосъемки.

Напомним, вечером 26 июля трое мужчин избили украинскую пару возле магазина во Вроцлаве. Девушка получила тяжелые травмы – врачам пришлось наложить ей швы на шею. Кроме того, у двух пострадавших есть подозрение на сотрясение мозга. Уже 27 июля полиция задержала двух виновников . Правоохранители продолжают поиски третьего участника нападения.