Как сообщает Gazzetta di Parma, украинские флаги несли представители организации "Итальянские радикалы" во главе с ее лидером Маттео Галлисси.

Что известно о нападении на людей с флагами Украины?

В пресс-службе "Итальянских радикалов" рассказали детали столкновения. Там отметили, что на ее членов напали "фашисты с красными флагами". Участников шествия избили, им в лицо распылили перцовый газ.

Президенту организации Маттео Галлисси понадобилась медицинская помощь.

Нас оттеснили от шествия только потому, что мы имели с собой украинские флаги и флаги других угнетенных народов. Это позорный поступок против тех, кто всегда участвовал в антифашистской борьбе. Право участвовать в празднике Освобождения принадлежит всем. Этот позор не имеет прецедентов. Фашизм здесь,

– говорится в заявлении "Итальянских радикалов".

Справка: Маттео Галлисси – молодой итальянский политик и активист, один из лидеров либерального движения в Италии. По состоянию на 2026 год он является президентом организации "Итальянские радикалы" и партии "Европа +". Родился в 2003 году в Болонье, является одним из самых молодых партийных лидеров в Италии. Известный, в частности, благодаря кампаниям в поддержку Украины.

Как отреагировали на событие в Украине и Италии?

После того, как в интернете появилось видео с нападением, на инцидент отреагировали в посольстве Украины.

Там отметили, что случаи агрессии и дискриминации против людей с украинскими флагами во время мероприятий 25 апреля являются "абсолютно неприемлемыми".

В диппредставительстве напомнили, что украинский флаг сейчас является символом борьбы за свободу, независимость, демократию.

Насилие против людей, которые выступают против убийств гражданских, депортации детей и попыток уничтожения украинской государственности, вызывает возмущение и не должно повторяться,

– отметили в посольстве.

Не оставила без комментариев вопиющее событие и премьер Италии Джорджия Мелони.

Мелони признала, что во время мероприятий к 25 апреля, которые должны символизировать свободу и борьбу против угнетения, произошли инциденты, которые противоречат этим ценностям.

В частности, она вспомнила о нападении на людей с украинским флагом, – флагом народа, который борется против агрессии.

Премьер подытожила: "Если такие действия позволяют себе люди, которые заявляют о защите свободы и демократии, то у нас есть проблема".

Украинский флаг не впервые презирают за рубежом

В Праге во время акции ко Дню Соборности Украины украинское посольство развернуло 30-метровый сине-желтый флаг на Карловом мосту.

После этого спикер парламента Чехии Томио Окамура резко раскритиковал эту акцию, заявив, что она, по его мнению, не способствует хорошим чешско-украинским отношениям и может раздражать часть чешского общества.

В польском Перемышле неизвестные в очередной раз сорвали украинский флаг со здания почетного консульства. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что инцидент произошел на фоне волны антиукраинских настроений в соцсетях. Он сообщил, что обратился в полицию и МИД Польши с требованием расследования.