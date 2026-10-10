В польской школе ученица напала с ножом на людей: есть раненые

В Варшаве 21-летняя ученица школы для взрослых напала с ножом на трех человек возле секретариата учебного заведения. В результате инцидента 17-летняя девушка была госпитализирована с порезами предплечья, а еще две пострадавшие в возрасте 17 и 24 лет получили незначительные травмы.

Как сообщает Польское информационное агентство, тревожный сигнал поступил в Центр спасательных операций в 12:30 10 октября, правоохранители прибыли на улицу Минскую через 4 минуты. Задержать нападавшую и отобрать у нее опасный предмет полицейским помог сотрудник учебного заведения.

Что известно о нападении в Польше

Пострадавшие девушки в возрасте 17 и 24 лет не учились в этой школе, а приехали туда для подачи документов.

По предварительным данным правоохранителей, нападающая и пострадавшие не были знакомы между собой, а все участницы инцидента являются гражданками Польши.

Пресс-секретарь Комендатуры столичной полиции Яцек Вишневский сообщил, что на данный момент мотивы поступка 21-летней девушки остаются неизвестными.

Он также подчеркнул, что имеющиеся у служб данные не позволяют утверждать о связи этого нападения с резонансными инцидентами, произошедшими в стране в последние дни.

Усиление мер безопасности и проверок в польских школах

Нападение в столице произошло на фоне серии других актов насилия в учебных заведениях Мазовецкого воеводства.

В частности, в городе Остроленка 19-летний молодой человек ранил ножом нескольких человек в школе, а в селе Лещидул-Новины 15-летний подросток нанес смертельные ранения сотруднице учебного заведения.

После распространения слухов о возможных новых атаках полиция по всей Польше начала масштабные проверки. По данным правоохранителей, силовики обследовали почти 50 тысяч образовательных учреждений, зафиксировали 231 правонарушение и задержали 76 человек.

Представительница Комендатуры главного полицейского управления Ивона Киевская уточнила, что полицейские патрули будут дежурить в школах на постоянной основе.