Як повідомляє Polska Agencja Prasowa, тривожний сигнал надійшов до Центру сповіщення про порятунок о 12:30 10 жовтня, правоохоронці прибули на вулицю Мінську за 4 хвилини. Затримати нападницю та відібрати у неї небезпечний предмет поліцейським допоміг працівник навчального закладу.

Що відомо про напад у Польщі

Постраждалі дівчата віком 17 та 24 років не навчалися у цій школі, а приїхали туди для подачі документів.

За попередніми даними правоохоронців, нападниця та потерпілі не були знайомі між собою, а всі учасниці події є громадянками Польщі.

Речник Комендатури столичної поліції Яцек Вішнєвський повідомив, що наразі мотиви вчинку 21-річної дівчини залишаються невідомими.

Він також підкреслив, що наявні у служб дані не дозволяють стверджувати про зв'язок цього нападу із резонансними інцидентами, які сталися в країні протягом останніх днів.

Посилення заходів безпеки та перевірки у польських школах

Напад у столиці стався на тлі серії інших актів насильства в навчальних закладах Мазовецького воєводства.

Зокрема, у місті Остроленка 19-річний юнак поранив ножем кількох людей у школі, а в селі Лещидул-Новіни 15-річний підліток завдав смертельних поранень працівниці закладу.

Після поширення чуток про можливі нові атаки поліція по всій Польщі розпочала масштабні перевірки. За даними правоохоронців, силовики обстежили майже 50 тисяч освітніх установ, зафіксували 231 правопорушення та затримали 76 осіб.

Представниця Комендатури головної поліції Івона Кійовська уточнила, що поліцейські патрулі чергуватимуть у школах на постійній основі.