В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра: что известно об инциденте
- 19 июля в Голосеевском районе Киева 27-летний мужчина во время конфликта с ножом напал на посетителя ТЦ.
- 28-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, продолжается досудебное расследование.
В субботу, 19 июля, в Голосеевском районе столицы произошел инцидент. Мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра, которого впоследствии госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Информация о ранении местного жителя поступила в полицию около 12:00.
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Что известно об инциденте в ТЦ?
Полиция установила, что между тремя мужчинами в ТЦ возник конфликт. Один из участников ножом ударил другого в ногу – 28-летнего пострадавшего медики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Следователи задержали 27-летнего нападавшего, начато уголовное производство по статье о покушение на умышленное убийство.
Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления, досудебное расследование продолжается.
К слову, по данным "РБК-Украина", инцидент произошел в ТЦ "Сильпо" возле станции метро "Выдубичи". Местные телеграм-каналы писали о ранении военного.
Напомним, накануне в Черкасской области задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины. Во время застолья между ними возник конфликт, парень схватил нож и нанес потерпевшему более 30 ударов.