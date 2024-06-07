Нападавшему на волонтера в Киеве избрали меру пресечения

73-летнему агрессивному любителю "русского мира" Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения. Мужчине, напавшему на волонтерку, муж которой сейчас на войне, назначили круглосуточный домашний арест.

Прокуратура Киева избрала меру пресечения хулигану, который 2 июня с сообщником напал на жену военного и избил ее за украинский язык вблизи одной из станций метро.

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Мужчина пытался избежать правосудия

По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры, 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 4 августа включительно. Исключения могут быть только при лечении или во время похода в укрытие. Защита нападавшего пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.

Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте. Прокурор указал, что подозреваемый ранее убеждал, что в момент преступления якобы был в другом месте. Кроме того, фигурант знает, где живет потерпевшая, и может на нее влиять. Также прокурор отметил, что мужчина уже на пенсии, поэтому может выехать за границу.

Мужчину судят за хулиганство. За это ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Прокуратура ищет сообщника хулигана

По информации Киевской городской прокуратуры, нападавший, которого задержали – житель столичного Печерска. Он торгует на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.

Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста. Местонахождение другого участника конфликта правоохранители еще устанавливают.

Суть конфликта и детали нападения на волонтерку