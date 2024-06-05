Полиция поймала украинофоба, который напал на волонтера в Киеве

Полицейские установили личность мужчины, который напал на жену военного в Киеве. Агрессивному стороннику "русского мира" уже сообщили о подозрении.

Полиция Киева быстро отыскала мужчину, который со своим сообщником напал на жену военного и начал бить ее за то, что она не хотела говорить с ними на русском.

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Нападавших задержали

Любитель вражеской страны сейчас дает показания следователям. Они квалифицируют его действия как хулиганство по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Статья предусматривает лишение свободы, сроком до четырех лет.

Информацию о совершении неправомерных действий и насилие в отношении киевлянки работники полиции обнаружили в социальных сетях. Одним из нарушителей оказался местный житель 1950 года рождения.

Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания относительно обстоятельств происшествия, а по данному факту начали уголовное производство.

Детали дерзкого нападения