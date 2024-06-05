Полиция поймала украинофоба, который напал на волонтера в Киеве
Источник:Полиция Киева
Полицейские установили личность мужчины, который напал на жену военного в Киеве. Агрессивному стороннику "русского мира" уже сообщили о подозрении.
Полиция Киева быстро отыскала мужчину, который со своим сообщником напал на жену военного и начал бить ее за то, что она не хотела говорить с ними на русском.
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Нападавших задержали
Любитель вражеской страны сейчас дает показания следователям. Они квалифицируют его действия как хулиганство по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Статья предусматривает лишение свободы, сроком до четырех лет.
Информацию о совершении неправомерных действий и насилие в отношении киевлянки работники полиции обнаружили в социальных сетях. Одним из нарушителей оказался местный житель 1950 года рождения.
Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания относительно обстоятельств происшествия, а по данному факту начали уголовное производство.
Детали дерзкого нападения
- Потерпевшая Наталья рассказала, что 2 июня возвращалась с Майдана Независимости, где проходила церемония прощания с парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цибух.
- На выходе из подземного перехода, который расположен рядом со станцией городской электрички "Зенит", двое мужчин начали фамильярно и вульгарно приставать к ней.
- На это девушка сказала, что не понимает русский и обогнала их. Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц она "все будет понимать" и пригрозил приходом русских.
- Наталья достала телефон и начала снимать все, что происходило на телефон. Один из разъяренных мужчин подбежал к волонтеру, плюнул в лицо и отобрал телефон. Он размахивал им, угрожая разбить. После этого повалил девушку на землю и начал бить.
- Когда девушке удалось отобрать свой телефон и отойти на безопасное расстояние, нападающие быстро скрылись.