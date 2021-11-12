Нападение на журналистов: Минфин требует от Укрэксимбанка показать результаты расследования

Министр финансов Сергей Марченко назвал реакцию работников Укрэксимбанка "дерзкой", а поведение руководителя банковской безопасности – "демонстративной". По словам политика, это является доказательством того, что эти люди не считают свои действия противоправными.

Заметьте Пригласили на пресс-конференцию, которой не было: журналисты протестуют под "Укрэксимбанком"​

Марченко отметил, что поступок работников банка является не только препятствованием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства.

Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования,

– подчеркнул министр.

Министр заявил, что ему обидно, ведь один из крупнейших государственных банков оказался не готовым адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. По словам Марченко, такие действия подрывают не только доверие к банку, но и в целом к государству.

Скандал вокруг "Укрэксимбанка": главное

На съемочную группу "Схем" напали во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в кабинете чиновника.

Все потому, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста. Речь идет о кредите, который получил владелец бизнеса в оккупированной Горловке.

У оператора забрали 2 камеры и пытались удалить записи.

В то же время специалистам удалось их восстановить: видео инцидента журналисты обнародовали в сети.

Мецгер впоследствии заявил, что "эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания".

Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения Мецгеру в виде ночного домашнего ареста.

Публикация Марченко:

Дерзкая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова – пустой звук для них.

Поступок работников банка является не только препятствованием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства.

Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию.

Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования.

Мне обидно, что один из крупнейших государственных банков оказался не готов адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и к государству в целом.