Нападение на журналистов "Схем": Мецгеру сообщили о новом подозрении

Руководитель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер получил еще одно подозрение из-за нападения на журналистов "Схем". Теперь речь идет о незаконном удержании людей.

Еще одно подозрение Мецгер получил через день после первого – 8 октября. Его выдвинула Голосеевская окружная прокуратура Киева.

Его комментарий Документы надо передать в СБУ, – Мецгер о расследовании "Схем"

Решают вопрос о мере пресечения

Отстраненному Евгению Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей:

части 1, 3 статьи 171,

часть 2 статьи 146.

Решают вопрос об избрании меры пресечения. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Подозрения объявили ранее

Мецгеру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" 7 октября вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов.

За препятствование работе журналистов работникам банка грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок до 5 лет.

От работы отстранили директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.

Нападение на журналистов "Схем": смотрите видео

Коротко о скандале с Мецгером и журналистами "Схем"