Нападения на активистов, томос и военное положение: чем запомнился украинцам 2018 год

Чего только не было в этом году: восстание "бляхарей", ряд нападений на активистов, а под конец года – провозглашение Единой поместной церкви. Украинцы рассказали, какими общественными событиями им запомнился 2018 год.

"Военное положение. Это перевернуло мое представление о безопасности, гарантиях, которые дает мне государство как гражданину. О будущем моих детей и внуков", – рассказала гражданка Украины.

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"Мне понравилось автокефалия, но не понравилось то, что я даже сейчас не знаю, какой выбор сделать на президентских выборах", – отметил житель столицы.

Наша церковь будет независима от России – это очень хорошо,

– рассказал респондент.

Создание Поместной церкви и военное положение – это события конца 2018-го, которые войдут в новейшую историю. А еще – митинги и акции протеста. В главных ролях – "евробляхеры" со своими автомобилями на иностранной регистрации. Они перекрывали правительственный квартал и границы, устраивали акции протестов в более чем полусотне городов. И частично добились своего – теперь "бляхи" можно растаможивать, правда, не так дешево, как они того хотели.

Год пролитой крови. Более полусотни нападений на активистов зафиксировали в 2018 году. Среди них – покушение на Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой. Активистка из Херсона боролась за жизнь три месяца. Девушки не стало в ноябре. В городах протестовали сразу после нападения. Однако акции были не слишком массовые. Люди добились, чтобы в парламенте создали Временную комиссию по расследованию покушений на активистов.

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Немало нападений на активистов было совершено, в частности, в Одессе:

Общество сейчас находится, я бы сказала, в таком депрессивно-пассивном состоянии. Оно много чем недовольно, но оно не видит, как своими усилиями может что-то изменить. Сейчас 29% украинцев считают возможным возникновение протеста,

– отметил директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.

Вот где нет сдвигов, то это в обмене военнопленными. За этот год ни один украинец не вернулся из кремлевских казематов. Пленников только прибавилось – 24 украинских моряка оказались в российских СИЗО. И именно это мобилизовало часть общества. Люди начали писать письма узникам, а те отвечали, что надеются на освобождение.

Именно надежда как глобальное настроение сейчас царит в обществе – это подтверждают социологические опросы. Украинцы надеются на лучшее даже несмотря на затяжную войну и неевропейский уровень жизни.