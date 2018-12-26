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      Нападения на активистов, томос и военное положение: чем запомнился украинцам 2018 год

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      Чего только не было в этом году: восстание "бляхарей", ряд нападений на активистов, а под конец года – провозглашение Единой поместной церкви. Украинцы рассказали, какими общественными событиями им запомнился 2018 год.

      "Военное положение. Это перевернуло мое представление о безопасности, гарантиях, которые дает мне государство как гражданину. О будущем моих детей и внуков", – рассказала гражданка Украины.

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      "Мне понравилось автокефалия, но не понравилось то, что я даже сейчас не знаю, какой выбор сделать на президентских выборах", – отметил житель столицы.

      Наша церковь будет независима от России – это очень хорошо,
      – рассказал респондент.

      Создание Поместной церкви и военное положение – это события конца 2018-го, которые войдут в новейшую историю. А еще – митинги и акции протеста. В главных ролях – "евробляхеры" со своими автомобилями на иностранной регистрации. Они перекрывали правительственный квартал и границы, устраивали акции протестов в более чем полусотне городов. И частично добились своего – теперь "бляхи" можно растаможивать, правда, не так дешево, как они того хотели.

      Год пролитой крови. Более полусотни нападений на активистов зафиксировали в 2018 году. Среди них – покушение на Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой. Активистка из Херсона боролась за жизнь три месяца. Девушки не стало в ноябре. В городах протестовали сразу после нападения. Однако акции были не слишком массовые. Люди добились, чтобы в парламенте создали Временную комиссию по расследованию покушений на активистов.

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      Немало нападений на активистов было совершено, в частности, в Одессе:

      Общество сейчас находится, я бы сказала, в таком депрессивно-пассивном состоянии. Оно много чем недовольно, но оно не видит, как своими усилиями может что-то изменить. Сейчас 29% украинцев считают возможным возникновение протеста,
      – отметил директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.

      Вот где нет сдвигов, то это в обмене военнопленными. За этот год ни один украинец не вернулся из кремлевских казематов. Пленников только прибавилось – 24 украинских моряка оказались в российских СИЗО. И именно это мобилизовало часть общества. Люди начали писать письма узникам, а те отвечали, что надеются на освобождение.

      Именно надежда как глобальное настроение сейчас царит в обществе – это подтверждают социологические опросы. Украинцы надеются на лучшее даже несмотря на затяжную войну и неевропейский уровень жизни.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Екатерина Гандзюк Протесты Авто на еврономерах Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 канал
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