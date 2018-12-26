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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Напади на активістів, Томос і воєнний стан: чим запам'ятався українцям 2018 рік

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      Чого тільки не було цього року: повстання "бляхарів", низка нападів на активістів, а під кінець року – проголошення Єдиної помісної церкви. Українці розповіли, якими суспільними подіями їм запам'ятався 2018 рік.

      "Військовий стан. Це перевернуло мою уяву про безпеку, гарантії, які дає мені держава як громадянину. Про майбутнє моїх дітей та внуків", – розповіла громадянка України.

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      "Мені сподобалось автокефалія, але не сподобалось те, що я навіть зараз не знаю, який вибір зробити на президентських виборах", – зазначив житель столиці.

      Наша церква зараз буде незалежна від Росії – це дуже гарно,
      – розповів респондент.

      Створення Помісної церкви та воєнний стан – це події кінця 2018-го, які увійдуть в новітню історію. А ще – мітинги та акції протесту. У головних ролях – "євробляхарі" зі своїми автівками на іноземній реєстрації. Вони перекривали урядовий квартал і кордони, влаштовували акції протестів у більше ніж півсотні міст. І частково домоглися свого – тепер "бляхи" можна розмитнювати, щоправда, не так дешево, як вони того хотіли.

      Рік пролитої крові. Понад півсотню нападів на активістів зафіксували у 2018 році. Серед них – замах на Катерину Гандзюк, яку облили кислотою. Активістка з Херсона боролася за життя три місяці. Дівчини не стало в листопаді. У містах протестували відразу після нападу. Однак акції були не надто масові. Люди домоглись, щоб в парламенті створили Тимчасову комісію з розслідування замахів на активістів.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

      Чимало нападів на активістів було скоєно зокрема в Одесі:

      Суспільство нині перебуває, я б сказала, в такому депресивно-пасивному стані. Воно багато чим незадоволене, але воно не бачить як своїми зусиллями може щось змінити. Нині 29% українців вважають можливим виникнення протесту,
      – зазначив директор фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

      От, де немає зрушень, то це в обміні військовополоненими. За цей рік жоден українець не повернувся з кремлівських казематів. Бранців лише побільшало – 24 українські моряки опинилися в російських СІЗО. І саме це мобілізувало частину суспільства. Люди почали писати листи бранцям, а ті відповідали, що сподіваються на звільнення.

      Саме надія, а саме як глобальний настрій, нині панує в суспільстві – це підтверджують соціологічні опитування. Українці сподіваються на краще навіть попри затяжну війну та не європейський рівень життя. 

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Новини політики Українці в полоні РФ Катерина Гандзюк Конфлікт в Азовському морі Єдина помісна церква Томос Авто на єврономерах Протести
      Джерело: 24 канал
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