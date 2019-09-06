Нападения на Гонтареву: запугивание от Коломойского или инсценировка

Гонтарева считает сожженную машину очередным звеном целой цепочки угроз в ее адрес.

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Так сейчас выглядит элитная ауди семьи экс-главы нацбанка Валерии Гонтаревой, машина сгорела дотла. Ночью неизвестные облили автомобиль бензином и подожгли.

Все началось на прошлой неделе. 30 августа в Лондоне, где сейчас живет экс-банкир, Гонтареву сбило авто . С переломами костей стопы она попала в больницу и перенесла несколько операций. По прогнозам медиков в ближайшие полгода Гонтарева будет передвигаться на коляске.

Полиция квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества. После проведения экспертизы там определят способ и причины возгорания.

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Отношения с Коломойским

Валерия Гонтарева в больнице после ДТП в Лондоне / Фото: НВ

Валерия Гонтарева уже заявляла, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Кризисным моментом в их отношениях стал "ПриватБанк", который во времена управления ею НБУ национализировали.

Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. Чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему,

– сказала экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Вызовы на допрос

Впрочем, даже если да, то в Украине Гонтареву ждет далеко не только Коломойский. А еще и Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Чтобы допросить. Например, в Генпрокуратуре ведут расследование по делу бизнесмена времен Виктора Януковича Сергея Курченко. А именно – о создании преступной организации, краже и отмывании средств. Валерия Гонтарева в этом деле является подозреваемой. Вызывают ее уже не впервые, но она заявила, что приходить не собирается. Не впервые вызывают на допрос ее и в ГБР по факту злоупотребления служебным положением. Поэтому, сейчас правоохранители решают как отправить Гонтареву в госбюро принудительно.

Инсценировка?

Никаких видеодоказательств того, как Гонтарева попала под колеса автомобиля пока нет, как и официального заявления британских правоохранителей. Так же нет и кадров с камер наблюдения, на которых злоумышленники поджигают машину семьи экс-главы НБУ. Зато на фоне таких новостей в Украине заговорили о том, что Гонтарева является жертвой преследований. Беспокойство выразил даже Нацбанк.

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"А не говорят, что она должна вернуться в Украину для того, чтобы свидетельствовать по нескольким резонансным уголовным процессам в то время, когда она возглавляла Национальный банк или была главой уже скандально известной инвестиционной группы ICU", – подчеркнул журналист Дмитрий Гнап.

Расследовать дело олигарха-беглеца Сергея Курченко, которого называли кошельком Януковича – генпрокуратура закончила в марте 2019 года. Тогда выдвинули подозрения людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: экс-главе АП Борису Ложкину, его заместителю Алексею Филатову и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Последнюю упрекали, что она помогла окружению Януковича вывести из Украины миллиарды долларов через свою инвесткомпанию ICU.