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      Нападения на Гонтареву: запугивание от Коломойского или инсценировка

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      Валерия Гонтарева поджог авто ее невестки в Киеве назвала нападением на семью. Сама экс-глава Нацбанка сейчас находится в больнице в Лондоне, после того как ее сбила машина. Оба эпизода Валерия Гонтарева называет реализацией угроз, которые, по ее словам, поступали ей от олигарха Игоря Коломойского.

      Сожженное авто невестки

      Гонтарева считает сожженную машину очередным звеном целой цепочки угроз в ее адрес.

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      Так сейчас выглядит элитная ауди семьи экс-главы нацбанка Валерии Гонтаревой, машина сгорела дотла. Ночью неизвестные облили автомобиль бензином и подожгли.

       
      машигу гонтаревої підпалили
      Машина невестки Гонтаревой сгорела дотла

      Полиция квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества. После проведения экспертизы там определят способ и причины возгорания.

      Гонтарева в больнице

      Все началось на прошлой неделе. 30 августа в Лондоне, где сейчас живет экс-банкир, Гонтареву сбило авто. С переломами костей стопы она попала в больницу и перенесла несколько операций. По прогнозам медиков в ближайшие полгода Гонтарева будет передвигаться на коляске.

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      гонтарева
      Валерия Гонтарева в больнице после ДТП в Лондоне / Фото: НВ

      Отношения с Коломойским

      Валерия Гонтарева уже заявляла, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Кризисным моментом в их отношениях стал "ПриватБанк", который во времена управления ею НБУ национализировали.

      Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. Чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему,
      – сказала экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

      Вызовы на допрос

      Впрочем, даже если да, то в Украине Гонтареву ждет далеко не только Коломойский. А еще и Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Чтобы допросить. Например, в Генпрокуратуре ведут расследование по делу бизнесмена времен Виктора Януковича Сергея Курченко. А именно – о создании преступной организации, краже и отмывании средств. Валерия Гонтарева в этом деле является подозреваемой. Вызывают ее уже не впервые, но она заявила, что приходить не собирается. Не впервые вызывают на допрос ее и в ГБР по факту злоупотребления служебным положением. Поэтому, сейчас правоохранители решают как отправить Гонтареву в госбюро принудительно.

      Инсценировка?

      Никаких видеодоказательств того, как Гонтарева попала под колеса автомобиля пока нет, как и официального заявления британских правоохранителей. Так же нет и кадров с камер наблюдения, на которых злоумышленники поджигают машину семьи экс-главы НБУ. Зато на фоне таких новостей в Украине заговорили о том, что Гонтарева является жертвой преследований. Беспокойство выразил даже Нацбанк.

      Читайте также: Нападения на Гонтареву и ее родственников могли инсценировать

      "А не говорят, что она должна вернуться в Украину для того, чтобы свидетельствовать по нескольким резонансным уголовным процессам в то время, когда она возглавляла Национальный банк или была главой уже скандально известной инвестиционной группы ICU", – подчеркнул журналист Дмитрий Гнап.

      Расследовать дело олигарха-беглеца Сергея Курченко, которого называли кошельком Януковича – генпрокуратура закончила в марте 2019 года. Тогда выдвинули подозрения людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: экс-главе АП Борису Ложкину, его заместителю Алексею Филатову и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Последнюю упрекали, что она помогла окружению Януковича вывести из Украины миллиарды долларов через свою инвесткомпанию ICU.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины НБУ Аварии и ДТП Лондон Игорь Коломойский Валерия Гонтарева
      Источник: 24 канал
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