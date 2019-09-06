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      Напади на Гонтареву: залякування від Коломойського чи інсценування

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      Валерія Гонтарева підпал авто її невістки в Києві атакою на родину. Сама екс-глава Нацбанку зараз перебуває у лікарні в Лондоні, після того як її збила автівка. Обидва епізоди Валерія Гонтарева називає реалізацією погроз, які, за її словами, надходили їй від олігарха Ігоря Коломойського.

      Спалене авто невістки

      Гонтарева вважає спалену машину черговою ланкою цілого ланцюжка погроз на її адресу. 

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      Так зараз виглядає елітна ауді сім'ї екс-очільниці нацбанку Валерії Гонтаревої, машина згоріла вщент. Вночі невідомі облили автомобіль бензином і підпалили.
       
      машигу гонтаревої підпалили
      Машина невістки Гонтаревої згоріла вщент

      Поліція кваліфікувала подію як умисне знищення або пошкодження майна. Після проведення експертизи там визначать спосіб та причини займання.

      Гонтарева в лікарні

      Все почалося минулого тижня. 30 серпня у Лондоні, де зараз живе екс-банкір, Гонтареву збило авто. Із переломами кісток стопи вона потрапила у лікарню і перенесла декілька операцій. За прогнозами медиків найближчі півроку Гонтарева буде пересуватися на візку.

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      гонтарева

      Валерія Гонтарева у лікарні після ДТП у Лондоні / Фото: НВ

      Стосунки з Коломойським

      Валерія Гонтарева вже неодноразово заявляла, що їй погрожує олігарх Ігор Коломойський. Кризовим моментом у їхніх стосунках став "ПриватБанк", який за часів очільництва нею НБУ націоналізували.

      Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе в приватному порядку. Щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали чому,
      – сказала ексочільниця Нацбанку Валерія Гонтарева.

      Виклики на допит

      Втім, навіть якщо так, то в Україні на Гонтареву чекає далеко не лише Коломойський. А ще й Генпрокуратура, Національне антикорупціне бюро та Державне бюро розслідувань. Аби допитати. Наприклад, у Генпрокуратурі ведуть розслідування у справі бізнесмена часів Віктора Януковича Сергія Курченка. А саме – про створення злочинної організації, крадіжку та відмивання коштів. Валерія Гонтарева в цій справі є підозрюваною. Викликають її вже не вперше, але вона заявила, що приходити не збирається. Не вперше викликають на допит її і в ДБР за фактом зловживання службовим становищем. Тож, наразі правоохоронці вирішують як доправити Гонтареву у держбюро примусово.

      Інсценування?

      Жодних відеодоказів того, як Гонтарева втрапила під колеса автівки поки немає, як і офіційної заяви британських правоохоронців. Так само немає і кадрів з камер спостереження, на яких зловмисники підпалюють машину сім'ї екс-очільниці НБУ. Зате на фоні таких новин в Україні заговорили про те, що Гонтарева є жертвою переслідувань. Занепокоєння висловив навіть Нацбанк.

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      "А не говорять, що вона має повернутись в Україну для того, щоб свідчити по кількох резонансних кримінальних провадженнях в той час, коли вона очолювала Національний банк або була керівницей вже скандально відомої інвестиційної групи ICU",  – підкреслив журналіст Дмитро Гнап.

      Розслідувати справу олігарха-втікача Сергія Курченка – якого називали гаманцем Януковича – генпрокуратура закінчила в березні 2019 року. Тоді висунули підозри людям з найближчого оточення Петра Порошенка: екс-голові АП Борису Ложкіну, його заступнику Олексію Філатову та екс-голові НБУ Валерії Гонтаревій. Останній закидали, що вона допомогла оточенню Януковича вивести з України мільярди доларів через свою інвесткомпанію ICU.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України НБУ Валерія Гонтарева Ігор Коломойський Лондон Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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