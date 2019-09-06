Напади на Гонтареву: залякування від Коломойського чи інсценування

Гонтарева вважає спалену машину черговою ланкою цілого ланцюжка погроз на її адресу.

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Так зараз виглядає елітна ауді сім'ї екс-очільниці нацбанку Валерії Гонтаревої, машина згоріла вщент. Вночі невідомі облили автомобіль бензином і підпалили.



Поліція кваліфікувала подію як умисне знищення або пошкодження майна. Після проведення експертизи там визначать спосіб та причини займання.

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Валерія Гонтарева у лікарні після ДТП у Лондоні / Фото: НВ

Стосунки з Коломойським

Валерія Гонтарева вже неодноразово заявляла, що їй погрожує олігарх Ігор Коломойський. Кризовим моментом у їхніх стосунках став "ПриватБанк", який за часів очільництва нею НБУ націоналізували.

Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе в приватному порядку. Щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали чому,

– сказала ексочільниця Нацбанку Валерія Гонтарева.

Виклики на допит

Втім, навіть якщо так, то в Україні на Гонтареву чекає далеко не лише Коломойський. А ще й Генпрокуратура, Національне антикорупціне бюро та Державне бюро розслідувань. Аби допитати. Наприклад, у Генпрокуратурі ведуть розслідування у справі бізнесмена часів Віктора Януковича Сергія Курченка. А саме – про створення злочинної організації, крадіжку та відмивання коштів. Валерія Гонтарева в цій справі є підозрюваною. Викликають її вже не вперше, але вона заявила, що приходити не збирається. Не вперше викликають на допит її і в ДБР за фактом зловживання службовим становищем. Тож, наразі правоохоронці вирішують як доправити Гонтареву у держбюро примусово.

Інсценування?

Жодних відеодоказів того, як Гонтарева втрапила під колеса автівки поки немає, як і офіційної заяви британських правоохоронців. Так само немає і кадрів з камер спостереження, на яких зловмисники підпалюють машину сім'ї екс-очільниці НБУ. Зате на фоні таких новин в Україні заговорили про те, що Гонтарева є жертвою переслідувань. Занепокоєння висловив навіть Нацбанк.

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"А не говорять, що вона має повернутись в Україну для того, щоб свідчити по кількох резонансних кримінальних провадженнях в той час, коли вона очолювала Національний банк або була керівницей вже скандально відомої інвестиційної групи ICU", – підкреслив журналіст Дмитро Гнап.

Розслідувати справу олігарха-втікача Сергія Курченка – якого називали гаманцем Януковича – генпрокуратура закінчила в березні 2019 року. Тоді висунули підозри людям з найближчого оточення Петра Порошенка: екс-голові АП Борису Ложкіну, його заступнику Олексію Філатову та екс-голові НБУ Валерії Гонтаревій. Останній закидали, що вона допомогла оточенню Януковича вивести з України мільярди доларів через свою інвесткомпанію ICU.