Мы видим системные действия Лукашенко по подготовке к войне, – Латушко

В настоящее время самопровозглашённый президент Беларуси ведёт активную подготовку к горячей фазе войны. На днях в Бресте проводилась проверка систем оповещения о воздушной тревоге, а в Минской области — систем территориальной обороны.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, добавив, что в середине месяца запланирована мобилизация военнослужащих запаса для комплектования военкоматов.

Смотрите также Лукашенко готовится подавлять массовые протесты: что их может спровоцировать

Беларусь может готовиться к войне: что на это указывает?

В Беларуси, как рассказал Латушко, будут проведены организационные мероприятия, связанные с возможностью доукомплектовать армию военным транспортом из государственных и частных организаций в случае объявления войны. Он напомнил, что недавно заместитель министра иностранных дел России Рябков вновь пригрозил "ядеркой" и заявил, что его страна готова к защите Беларуси в случае необходимости.

Некоторые эксперты трактуют это как потенциальную возможность использования белорусской территории для нанесения ядерных ударов. Мы не раз слышали эту российскую риторику, направленную на то, чтобы запугать Запад, с тем чтобы тот заставил Украину изменить позицию. С другой стороны, мы видим системные действия Лукашенко по подготовке к войне,

– заявил Латушко.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси отметил, что все это может быть задействовано только в том случае, если Россия проведет дополнительную мобилизацию. Если этот процесс Кремлю удастся провести успешно, то, по мнению Латушко, Путин сможет направить часть российских войск на территорию Беларуси. Сначала – для учений, а на следующем этапе не исключено, что для формирования "ударного кулака".

Латушко считает, что до сентября 2026 года, когда в России запланированы выборы в Госдуму, Кремль вряд ли пойдет на такой шаг, как объявление мобилизации. Ведь сейчас среди россиян все больше преобладают негативные настроения, а рейтинг Путина стремительно падает.

А вот в Беларуси социальные исследования указывают на то, что 80% населения не поддерживает никакую форму участия своей страны в боевых действиях. Поэтому Лукашенко, если он решится полноценно присоединиться к войне, придется принимать такие решения вопреки позиции своего народа.

Полное интервью Павла Латушко: смотрите в видео

Лукашенко может привлечь в армию иностранцев

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси рассказал, что на днях в Верхней палате белорусского парламента обсуждался законопроект о возможности службы в вооруженных силах Беларуси иностранных граждан. Латушко напомнил, что "вагнеровцы" уже служат там, их якобы массово принимали в качестве инструкторов еще два года назад. Тогда Лукашенко предоставил им гражданство, поскольку в противном случае они не имели права служить в белорусской армии.

"Лукашенко формирует "пятую колонну" в вооруженных силах Беларуси. Кто будет платить за граждан России в ВСБ? Россия. Если это будут, вероятно, российские военнослужащие, участвовавшие в так называемой "СВО", то чьи приказы они будут выполнять в первую очередь? Конечно, приказы Кремля. Кого еще привлекут, северокорейцев? Так КНДР будет это рассматривать с финансовой точки зрения. Деньги частично на это будет тратить Лукашенко, это будет подрывать экономику, но он на эти шаги идет", – озвучил Латушко.

Он пояснил, что эти иностранные граждане в составе вооруженных сил Беларуси понадобятся для горячей фазы войны, поскольку сегодня боеспособность белорусских солдат – под вопросом, среди них нет опытных военных. Лукашенко стремится повысить уровень профессионализма своей армии, поэтому будет искать обученный ресурс. Подводя итог, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси выразил убеждение, что Лукашенко своими нынешними действиями создаст себе в будущем серьезные проблемы.

Угроза со стороны Беларуси: что говорят в ГПСУ?

Напомним, в начале июня спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил о том, что угроза с территории Беларуси для нашего государства сохраняется. По его словам, сегодня не стоит исключать вероятность нового наступления или совершения провокаций со стороны Беларуси. Он подчеркнул важность оперативного усиления обороны и фортификаций на северном направлении.

Демченко отметил, что в Беларуси регулярно проходят инспекции различных армейских подразделений. Однако он заверил, что сейчас на ее территории дополнительных подразделений России, которые представляли бы растущую угрозу для Украины, не наблюдается.