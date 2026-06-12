Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, додавши, що в середині місяця запланована мобілізація військових запасу для комплектування військкоматів.

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Білорусь може готуватися до війни: що на це вказує?

В Білорусі, як розповів Латушко, будуть проведені організаційні заходи, які пов'язані з можливістю доукомплектувати армію військовим транспортом з державних та приватних організацій у випадку оголошення війни. Він нагадав, що нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Рябков знову пригрозив "ядеркою" і заявив, що його країна готова до захисту Білорусі за потреби.

Деякі експерти трактують це як потенційну можливість використання білоруської території для завдання ядерних ударів. Ми не раз чули цю російську риторику, яка націлена на те, аби залякати Захід, щоб той змусив Україну змінити позицію. З іншого боку ми бачимо системні дії Лукашенка щодо підготовки до війни,

– озвучив Латушко.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зазначив, що все це може бути залучене тільки тоді, коли Росія проведе додаткову мобілізацію. Якщо цей процес Кремлю вдасться провести успішно, то, на думку Латушка, Путін зможе скерувати частину російських військ на територію Білорусі. Спочатку – для навчань, а наступним етапом не виключено, що для формування "ударного кулака".

Латушко вважає, що до вересня 2026 року, коли в Росії заплановані вибори до держдуми, Кремль навряд чи піде на такий крок як оголошення мобілізації. Адже зараз серед росіян все більше панують негативні настрої, а рейтинг Путіна стрімко падає.

А от в Білорусі соціальні дослідження вказують на те, що 80% населення не підтримує жодну форму участі своєї країни в бойових діях. Тому Лукашенку, якщо він наважиться повноцінно долучитися до війни, доведеться ухвалювати такі рішення всупереч позиції свого народу.

Повне інтерв'ю Павла Латушка: дивіться у відео

Лукашенко може залучити до армії іноземців

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі розповів, що днями в у Верхній палаті білоруського парламенту обговорювався законопроєкт про можливість служби у збройних силах Білорусі іноземних громадян. Латушко нагадав, що "вагнерівці" вже служать там, їх нібито масово приймали в якості інструкторів ще два роки тому. Тоді їм Лукашенко дав громадянство, оскільки у противному випадку вони не мали права служити в білоруській армії.

"Лукашенко формує "п'яту колону" у збройних силах Білорусі. Хто буде платити за громадян Росії в ЗСБ? Росія. Якщо це будуть ймовірно російські військовослужбовці, які брали участь у так званій "сво", то чиї накази першочергово вони виконуватимуть? Звісно, накази Кремля. Кого ще залучать, північнокорейців? Так КНДР буде це розглядати з фінансового погляду. Гроші частково на це буде витрачати Лукашенко, це буде підривати економіку, але він на ці кроки йде", – озвучив Латушко.

Він пояснив, що ці іноземні громадяни у складі збройних сил Білорусі потрібні будуть для гарячої фази війни, оскільки сьогодні боєздатність білоруських солдатів – під питанням, серед них немає досвідчених військових. Лукашенко прагне підвищити рівень професійності своєї армії, тому шукатиме навчений ресурс. Підсумовуючи, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі висловив переконання, що Лукашенко нинішніми своїми діями створить собі в майбутньому серйозні проблеми.

Загроза з боку Білорусі: що кажуть в ДПСУ?

Нагадаємо, на початку червня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про те, що загроза з території Білорусі для нашої держави зберігається. З його слів, сьогодні не варто відкидати ймовірність нового наступу або вчинення провокацій з боку Білорусі. Він наголосив на важливості оперативно посилювати оборону та фортифікації на північному напрямку.

Демченко зауважив, що в Білорусі регулярно проходить інспектування різних армійських підрозділів. Однак він запевнив, що зараз на її території додаткових підрозділів Росії, які б становили зростаючу загрозу для України, не спостерігається.