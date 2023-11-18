Настоящая угроза или большой пшик: умеет ли многомиллионное войско Китая воевать

Китай не скрывает своих намерений напасть на Тайвань. И к этому возможному шагу активно готовятся. Причем не только в Пекине, но и в Вашингтоне и Тайбэе. Каждый день тренируются военные, ведь напряжение только растет.

В то же время возникает вопрос: сможет ли китайское войско сделать то, чего хочет Си Цзиньпин? Попробовали на этот вопрос ответить обозреватели, взявшиеся за анализ Народно-освободительной армии Китая. А точнее – ее возможностей и мощности.

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Какие мощности войска Китая

В живой силе китайское войско насчитывает 2,1 миллиона военнослужащих. Впечатляет численность судов и самолетов, которая выводит Пекин по этим показателям на лидерские позиции в мире. В Пентагоне считают, что у Китая более 400 кораблей и 3100 самолетов. И это делает его самым крупным в мире военно-морским флотом и третьей по величине авиацией в мире.

В 2021 году ядерный арсенал превысил 400 боеголовок. А к 2035 году, по прогнозам экспертов, он должен достичь отметки в 1500. Правда, в то время столько же должны развернуть и США, и Россия.

И всю свою мощь Китай может, или не может, использовать в попытках захватить Тайвань. По крайней мере после встречи с Байденом 15 ноября правительство Си Цзиньпина заявило, что объединение Тайваня с Китаем "не остановить". А это значит, что Пекин от своей цели уходить не собирается.

Численная, но не эффективная

Журналисты провели интервью с десятками нынешних и бывших как американских, так и китайских чиновников. Они пришли к интересному выводу, указывающему на главную слабость Пекина. А связана она с тем, что возникает сомнение в способности трансформировать скорый прогресс в военной технике в эффективные боевые действия. Особенно в случае, если нужно будет поддерживать те самые боевые действия.

Джон Калвер, старший научный сотрудник Атлантического совета, 35 лет работавший аналитиком ЦРУ и специализировавшийся на китайских вооруженных силах, охарактеризовал их.

Им присуща большая летальность, которую трудно отрицать. Судя с того, что мы видим, китайские вооруженные силы – это слабое место. (Однако – 24 Канал), судя по собственным оценкам Китая, они считают, что достигли прогресса, но они не там, где хотели бы быть,

– констатировал он.

Си сам критикует собственное войско

Как бы парадоксально это ни звучало, но беспокойство по поводу вооруженных сил страны начинается с самого верха. Да, Си Цзиньпин – самый яростный критик Народно-освободительной армии Китая (далее по тексту будет НОАК).

Он пообещал построить армию "мирового класса" к 2049 году. Следовательно, провел чистку высшего офицерского состава, приказал военным выйти из коммерческого бизнеса, сократил численность сухопутных войск НОАК. Параллельно взялся за развитие новых ракетных, кибернетических и космических возможностей и создал новую объединенную командную структуру.

Но есть одно "но". Его неоднократные указания китайским военным "готовиться к борьбе и победе" – частично молчаливое признание, что у Си есть страх, что они не способны это сделать.

Интересно, что он критиковал свое войско и недавно. К примеру, в июле он за две недели сделал аж три отдельных публичных призыва усилить военное управление. Интересно, что совпали они с беспорядками в ракетных войсках Китая. Это подразделение, которое контролирует запасы баллистических ракет и будет отвечать за нацеление на надводные корабли США в конфликте вокруг Тайваня, если он возникнет.

После этого таинственно исчез министр обороны Ли Шанфу, назначенный на этот пост в начале года. Окончательно объявили об отставке Ли в конце октября. Он стал министром обороны Китая, который меньше времени находился на этом посту.

Свежего реального военного опыта нет

Около трети двухмиллионного войска Китая – двухлетние призывники. Это свидетельствует о том, что значительная часть сил НОАК, в частности, ракетные войска и сухопутные десантные войска, постоянно вводят и тренируют новобранцев. И пока подразделение набирает полную численность, значительная его часть более опытного личного состава увольняется.

Следует понимать, что НОАК не участвовала в больших боевых действиях со времен короткой и болезненной для Пекина войны против Вьетнама в 1979 году. А это значит, что практически у всех китайских генералов нет боевого опыта. Исключения являются, например, 73-летний Чнаж Юйся, заместитель главы Центральной военной комиссии. Его отправили на фронт еще больше 40 лет назад.

Тем временем нехватку опыта Си и его генералы называют "болезнью мира" Китая. О ней официальная газета НОАК Daily писала еще в прошлом году, ссылаясь на неоднократные заявления Си Цзиньпина. Мол, в "долговременной мирной среде офицеры и солдаты склонны к "болезням мира".

"У Китая не было опыта войны, их (военных – 24 Канал) надо проверить, прежде чем совершать что-то вроде полномасштабного вторжения в Тайвань", – констатировал Ли Сяобин, директор Западно-Тихоокеанского института при Университете Центральной Оклахомы, ранее служивший в НОАК .

Строгая вертикаль и запоздалые решения

Следует понимать, что НОАК – технически не вооруженные силы. Это скорее вооруженное крыло Коммунистической партии. Следовательно, НОАК очень сильно подчинена сверху вниз. А это значит, что под угрозой способность ее командиров принимать быстрые решения на местах. Собственно на поле боя, когда меняются условия.

Конечно же, в НОАК доктрину скорректировали, чтобы военные могли во время операций брать на себя больше инициативы. Впрочем, процесс медленный и несовершенный.

Эксперт по вопросам НОАК в Институте мира США и соавтор книги "Китай в поисках безопасности" заявил, что Китай более сосредоточен на "контроле", чем на "командовании". По его словам, последствия этого могут быть изнурительными.

Эта одержимость контролем означает, что они не являются ловкими и гибкими. Если ситуация на поле боя меняется, приказ, который вы получили несколько дней назад, может оказаться катастрофически сложным,

– сказал Скобелл.

В то же время в США не недооценивают врага. Руководители разведки и Пентагона считают, что Си стремится к тому, чтобы его армия была способна захватить Тайвань до 2027 года. В то же время, сомнения Китая могут снизить вероятность такого конфликта. Ведь неудача или победа слишком дорогой ценой может означать падение Коммунистической партии. В то же время, Пекин будет стремиться избежать украинского сценария. Как бы то ни было, НОАК придет к битве с Тайванем со многими преимуществами, но не со всеми, имеющими значение, пишут в Bloomberg.